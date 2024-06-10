Челябинцы получили бесплатно дома и участки под гаражи

Жители Челябинска в рамках гаражной и жилищной амнистии бесплатно получили 15 распоряжений на предоставление земель в собственность под гараж, также в начале июня было выдано три решения об эксплуатации жилого дома, сообщила на аппаратном совещании вице-мэр Надежа Рыльская.
«Продолжаются мероприятия по выдаче распоряжений в рамках реализации гаражной амнистии. В начале июня выдали 15 распоряжений на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для эксплуатации индивидуального гаража. За предыдущую неделю было выдано три решения об эксплуатации жилого дома в собственность бесплатно», — сообщили в мэрии.
Также в Челябинске определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе. Уже подготовлены кадастровые планы. Согласительные комиссии по садам назначены на 18 июня и 2 июля.
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