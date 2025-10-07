Водитель вылетел за пределы дороги
Водитель каршеринга чуть не въехал в толпу возле ТК «Елки» на северо-западе Челябинска. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь».
Судя по кадрам, водитель двигался по улице Чичерина. На перекрестке машину повело вправо, и она вылетела на тротуар, где находились люди. В последний момент один из пешеходов успел увернуться от мчащегося на него авто. В итоге поездка закончилась столкновением с рекламной вывеской.
Журналисты связались с пресс-службой ГАИ города. Там уточняют информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!