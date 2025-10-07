Водитель каршеринга чуть не въехал в толпу людей на перекрестке в Челябинске. Видео

Водитель вылетел за пределы дороги
Водитель вылетел за пределы дороги

Водитель каршеринга чуть не въехал в толпу возле ТК «Елки» на северо-западе Челябинска. Инцидент зафиксировала камера «Интерсвязь».

Судя по кадрам, водитель двигался по улице Чичерина. На перекрестке машину повело вправо, и она вылетела на тротуар, где находились люди. В последний момент один из пешеходов успел увернуться от мчащегося на него авто. В итоге поездка закончилась столкновением с рекламной вывеской. 

Журналисты связались с пресс-службой ГАИ города. Там уточняют информацию.

