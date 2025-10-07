Текслер назначил первого замминистра архитектуры Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого заместителя министра строительства региона. Постановление о назначении опубликовано на портале официальной правовой информации.
«Назначить Сартакова Антона Сергеевича первым заместителем министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Ранее Сартаков работал в министерстве строительства и инфраструктуры региона. Он возглавлял управление развития жилищного строительства.
