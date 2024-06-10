В Челябинске определили границы участков в двух СНТ

В Челябинске определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе. Уже подготовлены кадастровые планы. Согласительные комиссии по садам назначены на 18 июня и 2 июля, сообщила 10 июня вице-мэр Надежда Рыльская.
«СНТ „Политехник“ и СНТ „Рассвет“ в Советском районе Челябинска посетили кадастровые инженеры в рамках комплексных работ. Подготовлены кадастровые планы с границами земельных участков. Посмотреть их можно на сайте администрации КУиЗО, Росреестра», — сообщила Рыльская.
Также Рыльская отметила, посмотреть границы участков можно на сайте администрации КУиЗО. Если у жителей есть замечания, направлять их можно по почте также в администрацию города.
Также в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда на прошлой неделе была переселена одна семья, с начала года — 123 семьи (181 человек). Площадь расселения составляет 3980 квадратных метров.
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