В Челябинске определили границы участков в двух СНТ

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В Челябинске определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе
В Челябинске определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе Фото:

В Челябинске определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе. Уже подготовлены кадастровые планы. Согласительные комиссии по садам назначены на 18 июня и 2 июля, сообщила 10 июня вице-мэр Надежда Рыльская.

«СНТ „Политехник“ и СНТ „Рассвет“ в Советском районе Челябинска посетили кадастровые инженеры в рамках комплексных работ. Подготовлены кадастровые планы с границами земельных участков. Посмотреть их можно на сайте администрации КУиЗО, Росреестра», — сообщила Рыльская.

Также Рыльская отметила, посмотреть границы участков можно на сайте администрации КУиЗО. Если у жителей есть замечания, направлять их можно по почте также в администрацию города.

Также в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда на прошлой неделе была переселена одна семья, с начала года — 123 семьи (181 человек). Площадь расселения составляет 3980 квадратных метров.

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В Челябинске определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе. Уже подготовлены кадастровые планы. Согласительные комиссии по садам назначены на 18 июня и 2 июля, сообщила 10 июня вице-мэр Надежда Рыльская. «СНТ „Политехник“ и СНТ „Рассвет“ в Советском районе Челябинска посетили кадастровые инженеры в рамках комплексных работ. Подготовлены кадастровые планы с границами земельных участков. Посмотреть их можно на сайте администрации КУиЗО, Росреестра», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, посмотреть границы участков можно на сайте администрации КУиЗО. Если у жителей есть замечания, направлять их можно по почте также в администрацию города. Также в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда на прошлой неделе была переселена одна семья, с начала года — 123 семьи (181 человек). Площадь расселения составляет 3980 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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