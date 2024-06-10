10 июня 2024

Faktologia: вице-губернатор ХМАО Тиртока покинул свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Тиртока написал заявление по собственному желанию
Тиртока написал заявление по собственному желанию Фото:

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Об этом сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Давно изжил себя на этом месте. Ну и перспективы были туманными, так что не стал дожидаться сентября и написал заявление об уходе по собственному желанию», — цитирует слова своего источника Faktologia.

Официального подтверждения этой информации нет. URA.RU отправило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что Тиртока написал заявление на отпуск с последующим увольнением еще до ухода экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. До этого ему предложили возглавить фонд «Защитники Отечества».

Также в ХМАО муссируются слухи об отставке другого вице-губернатора — Всеволода Кольцова. Исходя из них, он уже давно хочет вернуться обратно в медицину.

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Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Об этом сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Давно изжил себя на этом месте. Ну и перспективы были туманными, так что не стал дожидаться сентября и написал заявление об уходе по собственному желанию», — цитирует слова своего источника Faktologia. Официального подтверждения этой информации нет. URA.RU отправило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что Тиртока написал заявление на отпуск с последующим увольнением еще до ухода экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. До этого ему предложили возглавить фонд «Защитники Отечества». Также в ХМАО муссируются слухи об отставке другого вице-губернатора — Всеволода Кольцова. Исходя из них, он уже давно хочет вернуться обратно в медицину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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