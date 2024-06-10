Faktologia: вице-губернатор ХМАО Тиртока покинул свой пост

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Об этом сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.
«Давно изжил себя на этом месте. Ну и перспективы были туманными, так что не стал дожидаться сентября и написал заявление об уходе по собственному желанию», — цитирует слова своего источника Faktologia.
Официального подтверждения этой информации нет. URA.RU отправило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что Тиртока написал заявление на отпуск с последующим увольнением еще до ухода экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. До этого ему предложили возглавить фонд «Защитники Отечества».
Также в ХМАО муссируются слухи об отставке другого вице-губернатора — Всеволода Кольцова. Исходя из них, он уже давно хочет вернуться обратно в медицину.
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