10 июня 2024

В Екатеринбурге утром обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело направят на судмедэкспертизу
Тело направят на судмедэкспертизу Фото:

В Екатеринбурге утром 11 июня на улице Титова нашли труп мужчины. Следственный комитет проводит проверку для установления причин смерти, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом СКР по Чкаловскому району проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины у одного из домов по улице Титова. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы», — пояснили следователи.

В региональном УМВД отметили, что личность умершего выясняется сотрудниками территориального отдела полиции. «Видимых телесных повреждений на теле гражданина не имеется», — подчеркнули в ведомстве.

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В Екатеринбурге утром 11 июня на улице Титова нашли труп мужчины. Следственный комитет проводит проверку для установления причин смерти, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом СКР по Чкаловскому району проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины у одного из домов по улице Титова. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы», — пояснили следователи. В региональном УМВД отметили, что личность умершего выясняется сотрудниками территориального отдела полиции. «Видимых телесных повреждений на теле гражданина не имеется», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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