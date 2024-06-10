В Екатеринбурге утром обнаружили труп

В Екатеринбурге утром 11 июня на улице Титова нашли труп мужчины. Следственный комитет проводит проверку для установления причин смерти, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Следственным отделом СКР по Чкаловскому району проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины у одного из домов по улице Титова. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы», — пояснили следователи.
В региональном УМВД отметили, что личность умершего выясняется сотрудниками территориального отдела полиции. «Видимых телесных повреждений на теле гражданина не имеется», — подчеркнули в ведомстве.
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