Врио губернатора ХМАО Кухарук признался, что читает комментарии в своих соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук заявил, что лично мониторит комментарии в своем telegram-канале
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук заявил, что лично мониторит комментарии в своем telegram-канале Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук признался на встрече с сургутянами, что лично читает комментарии в своем telegram-канале. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Если ты называешь этот канал коммуникации своим именем, то, конечно, нужно иметь свои отношения. Конечно, комментарии тоже читаю», — поделился Кухарук на встрече с жителями города в СурГУ.

Югорчане буквально завалили нового врио губернатора обращениями, а за полторы недели на новом посту на него подписались четыре тысячи фолловеров. Telegram-канал экс-губернатора Натальи Комаровой был закрыт для обратной связи. На жалобы граждан «ВКонтакте» от ее имени отвечал ЦУР.

Ранее URA.RU писало об уходе Комаровой из соцсетей. На встрече с югорскими блогерами до отставки она призналась, что мечтает сделать это, когда сменит работу.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук признался на встрече с сургутянами, что лично читает комментарии в своем telegram-канале. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Если ты называешь этот канал коммуникации своим именем, то, конечно, нужно иметь свои отношения. Конечно, комментарии тоже читаю», — поделился Кухарук на встрече с жителями города в СурГУ. Югорчане буквально завалили нового врио губернатора обращениями, а за полторы недели на новом посту на него подписались четыре тысячи фолловеров. Telegram-канал экс-губернатора Натальи Комаровой был закрыт для обратной связи. На жалобы граждан «ВКонтакте» от ее имени отвечал ЦУР. Ранее URA.RU писало об уходе Комаровой из соцсетей. На встрече с югорскими блогерами до отставки она призналась, что мечтает сделать это, когда сменит работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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