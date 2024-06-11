Врио губернатора ХМАО Кухарук признался, что читает комментарии в своих соцсетях

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук признался на встрече с сургутянами, что лично читает комментарии в своем telegram-канале. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Если ты называешь этот канал коммуникации своим именем, то, конечно, нужно иметь свои отношения. Конечно, комментарии тоже читаю», — поделился Кухарук на встрече с жителями города в СурГУ.
Югорчане буквально завалили нового врио губернатора обращениями, а за полторы недели на новом посту на него подписались четыре тысячи фолловеров. Telegram-канал экс-губернатора Натальи Комаровой был закрыт для обратной связи. На жалобы граждан «ВКонтакте» от ее имени отвечал ЦУР.
Ранее URA.RU писало об уходе Комаровой из соцсетей. На встрече с югорскими блогерами до отставки она призналась, что мечтает сделать это, когда сменит работу.
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