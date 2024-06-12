12 июня 2024

Челябинские врачи назвали способ, как снова не набрать вес после похудения

Челябинские врачи посоветовали не смотреть на ночь кулинарные передачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи рекомендуют не смотреть на ночь кулинарные передачи
Врачи рекомендуют не смотреть на ночь кулинарные передачи Фото:

Врачи горбольницы №3 Копейска, города-спутника Челябинска, предоставили рекомендации, как не набрать вес после похудения. Об этом они сообщили на официальной странице медучреждения в соцсетях. Специалисты подчеркивают, что поддержание достигнутого веса часто бывает сложнее, чем его потеря.

«Основная причина набора веса после похудения — чувство голода, которое не соответствует реальным потребностям организма», — сообщают врачи. Эксперты советуют тратить больше калорий, чем потреблять, чтобы удержать вес.

Чтобы сохранить результаты похудения, рекомендуется регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать эмоциональное состояние, планировать покупки и меню, избегать просмотра контента, связанного с едой и обеспечивать себе полноценный сон. Эти меры помогут удержать вес на стабильном уровне и избежать его повторного набора.

Ранее главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов рассказал, как уменьшить риск развития старческой деменции и отсрочить болезнь Альцгеймера. Он порекомендовал прекращать употреблять алкоголь и ряд других мер.

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Врачи горбольницы №3 Копейска, города-спутника Челябинска, предоставили рекомендации, как не набрать вес после похудения. Об этом они сообщили на официальной странице медучреждения в соцсетях. Специалисты подчеркивают, что поддержание достигнутого веса часто бывает сложнее, чем его потеря. «Основная причина набора веса после похудения — чувство голода, которое не соответствует реальным потребностям организма», — сообщают врачи. Эксперты советуют тратить больше калорий, чем потреблять, чтобы удержать вес. Чтобы сохранить результаты похудения, рекомендуется регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать эмоциональное состояние, планировать покупки и меню, избегать просмотра контента, связанного с едой и обеспечивать себе полноценный сон. Эти меры помогут удержать вес на стабильном уровне и избежать его повторного набора. Ранее главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов рассказал, как уменьшить риск развития старческой деменции и отсрочить болезнь Альцгеймера. Он порекомендовал прекращать употреблять алкоголь и ряд других мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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