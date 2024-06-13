Екатеринбуржцы спокойно отнеслись к прекращению торгов долларом и евро. Фото

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Из-за санкций США 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларами и евро
Из-за санкций США 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларами и евро Фото:

Банки Екатеринбурга по-прежнему продолжают торговать и обменивать валюту. На фоне прекращения торгов на Мосбирже резкого ажиотажа в отделениях нет, рассказали URA.RU в «Совкомбанке»

«Сегодня приходили пять человек. Один купил евро и доллары, другой продал евро», — поделилась кассир. В другом отделении «Совкомбанка» сообщили, что за день в кассу для обмены и продажи валюты обратились десять человек.

В банках «АТБ» (»Азиатско-Тихоокеанский банк»), «ВТБ», «Сбер», «Совкомбанк», «УБРиР» также нет сложностей с тем, чтобы обменять валюту или купить. Очередей журналист агентства не обнаружил. 13 июня в «Совкомбанке» можно продать доллары за 94,25 рубля, а купить — за 89,75 рубля. Евро купить дороже на 6,91% — 101,25 рубля. Продажа стоит выше на 7,71%. 

По такому курсу предлагают обменять валюту в "Совкомбанке"
По такому курсу предлагают обменять валюту в "Совкомбанке"
Фото:

Продажа доллара в «Сбере» стоит 84,70 рубля, а евро — 93,50 руб. Покупка евро там же может обойтись в 103,10 руб., доллара — 93,50 рубля.

Курс обмена в "Сбере"
Курс обмена в "Сбере"
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что 12 июня Минфин США выпустил новый пакет санкций, туда попала Мосбиржа и еще более 40 организаций. Теперь резидентам США запрещено заключать договоры и проводить транзакции через Мосбиржу. Нарушителям данного запрета грозят аналогичные санкции — попадание в список заблокированных лиц или организаций. На следующий день, 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларами и евро. По словам бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, прекращение торгов грозит россиянам возможной потерей всех накоплений. 

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Банки Екатеринбурга по-прежнему продолжают торговать и обменивать валюту. На фоне прекращения торгов на Мосбирже резкого ажиотажа в отделениях нет, рассказали URA.RU в «Совкомбанке» «Сегодня приходили пять человек. Один купил евро и доллары, другой продал евро», — поделилась кассир. В другом отделении «Совкомбанка» сообщили, что за день в кассу для обмены и продажи валюты обратились десять человек. В банках «АТБ» (»Азиатско-Тихоокеанский банк»), «ВТБ», «Сбер», «Совкомбанк», «УБРиР» также нет сложностей с тем, чтобы обменять валюту или купить. Очередей журналист агентства не обнаружил. 13 июня в «Совкомбанке» можно продать доллары за 94,25 рубля, а купить — за 89,75 рубля. Евро купить дороже на 6,91% — 101,25 рубля. Продажа стоит выше на 7,71%.  Продажа доллара в «Сбере» стоит 84,70 рубля, а евро — 93,50 руб. Покупка евро там же может обойтись в 103,10 руб., доллара — 93,50 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 июня Минфин США выпустил новый пакет санкций, туда попала Мосбиржа и еще более 40 организаций. Теперь резидентам США запрещено заключать договоры и проводить транзакции через Мосбиржу. Нарушителям данного запрета грозят аналогичные санкции — попадание в список заблокированных лиц или организаций. На следующий день, 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларами и евро. По словам бывшего министра экономики России Андрея Нечаева, прекращение торгов грозит россиянам возможной потерей всех накоплений. 
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