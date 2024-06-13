Синоптики назвали дату, когда спадет жара в Свердловской области

Аномальная жара в Свердловской области спадет 17—18 мая
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После пика в выходные жара пойдет на спад Фото:

Аномальная жара в Свердловской области спадет с началом следующей недели. В регионе установится температура, близкая к климатической норме, сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр».

«На смену горячему антициклону, потесненному на север Казахстана, в пределы Урала 17—18 июня вступит новый северо-западный антициклон с умеренной температурой, близкой к климатической. Ночью ожидается 11-16 градусов, днем 19-24. На крайнем юге области и в Екатеринбурге до 27 градусов», — говорится в сообщении.

Аномальная жара установилась в Свердловской области с 11 июня. 12 числа температура достигла почти рекордных значений: 32,9 градусов. В Екатеринбурге было 32,4, что лишь на одну десятую уступило рекорду 1930-го года (32,5 градуса).

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Аномальная жара в Свердловской области спадет с началом следующей недели. В регионе установится температура, близкая к климатической норме, сообщает telegram-канал «Уральский гидрометцентр». «На смену горячему антициклону, потесненному на север Казахстана, в пределы Урала 17—18 июня вступит новый северо-западный антициклон с умеренной температурой, близкой к климатической. Ночью ожидается 11-16 градусов, днем 19-24. На крайнем юге области и в Екатеринбурге до 27 градусов», — говорится в сообщении. Аномальная жара установилась в Свердловской области с 11 июня. 12 числа температура достигла почти рекордных значений: 32,9 градусов. В Екатеринбурге было 32,4, что лишь на одну десятую уступило рекорду 1930-го года (32,5 градуса).
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