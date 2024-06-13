Судьбу задержанного американского журналиста Гершковича решат в Екатеринбурге

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Журналиста обвиняют в шпионаже Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Генпрокуратура РФ направила уголовное дело американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Свердловский облсуд (находится в Екатеринбурге). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения.

Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за «Уралвагонзаводом» (главным танковым заводом РФ). После этого его доставили в московское СИЗО «Лефортово». Полная информация о деле американского автора — в сюжете URA.RU.

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Генпрокуратура РФ направила уголовное дело американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Свердловский облсуд (находится в Екатеринбурге). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения. Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за «Уралвагонзаводом» (главным танковым заводом РФ). После этого его доставили в московское СИЗО «Лефортово». Полная информация о деле американского автора — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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