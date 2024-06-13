Судьбу задержанного американского журналиста Гершковича решат в Екатеринбурге

Генпрокуратура РФ направила уголовное дело американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Свердловский облсуд (находится в Екатеринбурге). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения.
Гершкович в России собирал информацию про отношение граждан к ЧВК «Вагнер». Он был задержан ФСБ РФ 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже за «Уралвагонзаводом» (главным танковым заводом РФ). После этого его доставили в московское СИЗО «Лефортово». Полная информация о деле американского автора — в сюжете URA.RU.
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