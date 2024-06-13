Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели оператора НТВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные органы в связи с гибелью журналиста НТВ из-за обстрела ВСУ. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала Москалькова у себя в telegram-канале.
В Горловке (ДНР) в результате обстрелов, осуществленных ВСУ, погиб российский журналист, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин. Во время выполнения профессиональных обязанностей также получили ранения ещё двое сотрудников телеканала.
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