Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели оператора НТВ

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Москалькова требует придать гласности действия ВСУ
Москалькова требует придать гласности действия ВСУ Фото:

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные органы в связи с гибелью журналиста НТВ из-за обстрела ВСУ. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала Москалькова у себя в telegram-канале.

В Горловке (ДНР) в результате обстрелов, осуществленных ВСУ, погиб российский журналист, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин. Во время выполнения профессиональных обязанностей также получили ранения ещё двое сотрудников телеканала.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные органы в связи с гибелью журналиста НТВ из-за обстрела ВСУ. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов с целью придания гласности варварским действиям ВСУ», — написала Москалькова у себя в telegram-канале. В Горловке (ДНР) в результате обстрелов, осуществленных ВСУ, погиб российский журналист, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин. Во время выполнения профессиональных обязанностей также получили ранения ещё двое сотрудников телеканала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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