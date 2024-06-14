В Сургуте на выходных перекроют несколько участков дорог

Администрация Сургута перекроет несколько участков дорог и усилит меры безопасности во время проведения религиозных праздников: 16 июня пройдет мусульманский праздник Курбан Байрам, а 23 июня состоится празднование Дня Святой Троицы, об этом сообщает Управление общественной безопасности администрации Сургута в своем telegram-канале «Безопасный Сургут».
«Учитывая массовость прихожан, 16 июня с 02:00 до 07:00 часов предусмотрено перекрытие дорожного движения», — сообщает мэрия. В Соборной мечети будут установлены дополнительные ограждения и металлорамки. На время проведения празднования Дня Святой Троицы безопасность будут обеспечивать сотрудники УМВД по Сургуту.
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