В Сургуте на выходных перекроют несколько участков дорог

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В Сургуте перекроют дороги на время проведения религиозных праздников
В Сургуте перекроют дороги на время проведения религиозных праздников Фото:

Администрация Сургута перекроет несколько участков дорог и усилит меры безопасности во время проведения религиозных праздников: 16 июня пройдет мусульманский праздник Курбан Байрам, а 23 июня состоится празднование Дня Святой Троицы, об этом сообщает Управление общественной безопасности администрации Сургута в своем telegram-канале «Безопасный Сургут».

«Учитывая массовость прихожан, 16 июня с 02:00 до 07:00 часов предусмотрено перекрытие дорожного движения», — сообщает мэрия. В Соборной мечети будут установлены дополнительные ограждения и металлорамки. На время проведения празднования Дня Святой Троицы безопасность будут обеспечивать сотрудники УМВД по Сургуту.

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Администрация Сургута перекроет несколько участков дорог и усилит меры безопасности во время проведения религиозных праздников: 16 июня пройдет мусульманский праздник Курбан Байрам, а 23 июня состоится празднование Дня Святой Троицы, об этом сообщает Управление общественной безопасности администрации Сургута в своем telegram-канале «Безопасный Сургут». «Учитывая массовость прихожан, 16 июня с 02:00 до 07:00 часов предусмотрено перекрытие дорожного движения», — сообщает мэрия. В Соборной мечети будут установлены дополнительные ограждения и металлорамки. На время проведения празднования Дня Святой Троицы безопасность будут обеспечивать сотрудники УМВД по Сургуту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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