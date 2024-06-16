Прокуратура просит пожизненный срок для обвиняемого убийстве экс-прокурора ХМАО

Прокурор запросил пожизненный срок Юрию Чекину
Прокуратура в суде ХМАО запросила пожизненный срок для Юрия Чекина, обвиняемого в заказном убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Справедливым является исключительное назначение ему [Чекину] наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил прокурор на судебном заседании. Однако прения по уголовному делу Юрия Чекина продлятся, так как на них должен выступить прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, который также представляет сторону обвинения.
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