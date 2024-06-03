Подсудимый по делу об убийстве прокурора ХМАО попросил подать против себя иск

Родственники убитого бизнесмена из ХМАО Бориса Израилова подали иск в адрес подсудимого по этому делу Юрия Чекина на 10 миллионов рублей о моральной компенсации. Подготовить исковое заявление против самого себя просил сам Чекин, рассказали журналисту URA.RU родственники подсудимого.
«Мы помогли Израиловым (потерпевшим — прим. URA.RU) составить гражданский иск. Родственники заявили 10 миллионов рублей компенсации», — рассказали родственники Чекина. Они отметили, что на такую сумму был согласен и сам подсудимый.
Юрия Чекина, предполагаемого заказчика убийства экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина присяжные признали виновным также в заказном убийстве бизнесмена Бориса Израилова. Однако сын Бориса, Михаил Израилов, дал на суде оправдательные показания в пользу Чекина. Журналисту агентства стало известно, что не так давно Михаил Израилов скончался, у него осталась пожилая мать и Юрий Чекин попросил своих родственников помочь составить иск в свой адрес от имени Израиловых, чтобы таким образом помочь их семье.
Родственники Юрия Бедерина также затребовали 20 млн рублей компенсации. Суд рассмотрит гражданский иск 7 июня 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!