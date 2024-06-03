03 июня 2024

Подсудимый по делу об убийстве прокурора ХМАО попросил подать против себя иск

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Чекин попросил подать иск против себя на 10 млн рублей
Юрий Чекин попросил подать иск против себя на 10 млн рублей Фото:

Родственники убитого бизнесмена из ХМАО Бориса Израилова подали иск в адрес подсудимого по этому делу Юрия Чекина на 10 миллионов рублей о моральной компенсации. Подготовить исковое заявление против самого себя просил сам Чекин, рассказали журналисту URA.RU родственники подсудимого.

«Мы помогли Израиловым (потерпевшим — прим. URA.RU) составить гражданский иск. Родственники заявили 10 миллионов рублей компенсации», — рассказали родственники Чекина. Они отметили, что на такую сумму был согласен и сам подсудимый.

Юрия Чекина, предполагаемого заказчика убийства экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина присяжные признали виновным также в заказном убийстве бизнесмена Бориса Израилова. Однако сын Бориса, Михаил Израилов, дал на суде оправдательные показания в пользу Чекина. Журналисту агентства стало известно, что не так давно Михаил Израилов скончался, у него осталась пожилая мать и Юрий Чекин попросил своих родственников помочь составить иск в свой адрес от имени Израиловых, чтобы таким образом помочь их семье.

Родственники Юрия Бедерина также затребовали 20 млн рублей компенсации. Суд рассмотрит гражданский иск 7 июня 2024 года.

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Родственники убитого бизнесмена из ХМАО Бориса Израилова подали иск в адрес подсудимого по этому делу Юрия Чекина на 10 миллионов рублей о моральной компенсации. Подготовить исковое заявление против самого себя просил сам Чекин, рассказали журналисту URA.RU родственники подсудимого. «Мы помогли Израиловым (потерпевшим — прим. URA.RU) составить гражданский иск. Родственники заявили 10 миллионов рублей компенсации», — рассказали родственники Чекина. Они отметили, что на такую сумму был согласен и сам подсудимый. Юрия Чекина, предполагаемого заказчика убийства экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина присяжные признали виновным также в заказном убийстве бизнесмена Бориса Израилова. Однако сын Бориса, Михаил Израилов, дал на суде оправдательные показания в пользу Чекина. Журналисту агентства стало известно, что не так давно Михаил Израилов скончался, у него осталась пожилая мать и Юрий Чекин попросил своих родственников помочь составить иск в свой адрес от имени Израиловых, чтобы таким образом помочь их семье. Родственники Юрия Бедерина также затребовали 20 млн рублей компенсации. Суд рассмотрит гражданский иск 7 июня 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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