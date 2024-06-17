Вынесли приговор пермяку, который поджог дом семьи, обвинившей его в краже денег

Завершился суд над жителем Чернушки (Пермский край), который в феврале 2023 года поджег дом семьи. Тогда хозяин дома погиб, а его жену удалось спасти. Поджигателя лишили свободы на 16 лет и 1 месяц, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«Житель города Чернушки Пермского края предстал перед судом за убийство своего знакомого и покушение на убийство двух лиц. Приговором суда с учетом вердикта присяжных заседателей осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяк поджег веранду дома, где проживал 67-летний мужчина и 62-летняя женщина. До этого они обвинили поджигателя в воровстве денег и обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело.
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