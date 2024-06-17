Вынесли приговор пермяку, который поджог дом семьи, обвинившей его в краже денег

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Приговор в силу еще не вступил
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Завершился суд над жителем Чернушки (Пермский край), который в феврале 2023 года поджег дом семьи. Тогда хозяин дома погиб, а его жену удалось спасти. Поджигателя лишили свободы на 16 лет и 1 месяц, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«Житель города Чернушки Пермского края предстал перед судом за убийство своего знакомого и покушение на убийство двух лиц. Приговором суда с учетом вердикта присяжных заседателей осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяк поджег веранду дома, где проживал 67-летний мужчина и 62-летняя женщина. До этого они обвинили поджигателя в воровстве денег и обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

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Завершился суд над жителем Чернушки (Пермский край), который в феврале 2023 года поджег дом семьи. Тогда хозяин дома погиб, а его жену удалось спасти. Поджигателя лишили свободы на 16 лет и 1 месяц, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Житель города Чернушки Пермского края предстал перед судом за убийство своего знакомого и покушение на убийство двух лиц. Приговором суда с учетом вердикта присяжных заседателей осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк поджег веранду дома, где проживал 67-летний мужчина и 62-летняя женщина. До этого они обвинили поджигателя в воровстве денег и обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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