Пермяка будут судить за поджог дома семьи, которая обвинила его в краже денег

Уголовное дело передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чернушке Пермского края следователи передали в суд уголовное дело об убийстве. По версии следствия, обвиняемый поджог дом, в котором жила пожилая пара. До этого семья обвинила его в краже денег, рассказали в следственном комитете.

«Мужчина совершил поджог веранды дома, в результате возникшего возгорания 67-летний мужчина погиб на месте, а 62—летней женщине удалось спастись. Незадолго до происшествия, потерпевшими было подано заявление в органы полиции в отношении обвиняемого по факту кражи им денежных средств», — сообщает СК по Пермскому краю в Telegram.

Обвиняемого будут судить по статье о покушении на убийство и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сейчас он находится в СИЗО.