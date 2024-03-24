24 марта 2024

Пермяка будут судить за поджог дома семьи, которая обвинила его в краже денег

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Уголовное дело передано в суд Фото:

В Чернушке Пермского края следователи передали в суд уголовное дело об убийстве. По версии следствия, обвиняемый поджог дом, в котором жила пожилая пара. До этого семья обвинила его в краже денег, рассказали в следственном комитете.

«Мужчина совершил поджог веранды дома, в результате возникшего возгорания 67-летний мужчина погиб на месте, а 62—летней женщине удалось спастись. Незадолго до происшествия, потерпевшими было подано заявление в органы полиции в отношении обвиняемого по факту кражи им денежных средств», — сообщает СК по Пермскому краю в Telegram.

Обвиняемого будут судить по статье о покушении на убийство и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сейчас он находится в СИЗО.

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В Чернушке Пермского края следователи передали в суд уголовное дело об убийстве. По версии следствия, обвиняемый поджог дом, в котором жила пожилая пара. До этого семья обвинила его в краже денег, рассказали в следственном комитете. «Мужчина совершил поджог веранды дома, в результате возникшего возгорания 67-летний мужчина погиб на месте, а 62—летней женщине удалось спастись. Незадолго до происшествия, потерпевшими было подано заявление в органы полиции в отношении обвиняемого по факту кражи им денежных средств», — сообщает СК по Пермскому краю в Telegram. Обвиняемого будут судить по статье о покушении на убийство и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сейчас он находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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