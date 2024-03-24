Пермяка будут судить за поджог дома семьи, которая обвинила его в краже денег

В Чернушке Пермского края следователи передали в суд уголовное дело об убийстве. По версии следствия, обвиняемый поджог дом, в котором жила пожилая пара. До этого семья обвинила его в краже денег, рассказали в следственном комитете.
«Мужчина совершил поджог веранды дома, в результате возникшего возгорания 67-летний мужчина погиб на месте, а 62—летней женщине удалось спастись. Незадолго до происшествия, потерпевшими было подано заявление в органы полиции в отношении обвиняемого по факту кражи им денежных средств», — сообщает СК по Пермскому краю в Telegram.
Обвиняемого будут судить по статье о покушении на убийство и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сейчас он находится в СИЗО.
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