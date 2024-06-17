Стоматолог из ХМАО, обвиняемый в убийстве коллеги, отправился на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в убийстве коллеги врач из ХМАО уехал на СВО
Подозреваемый в убийстве коллеги врач из ХМАО уехал на СВО Фото:

Стоматолог Ислам Висанбиев из Нижневартовска (ХМАО), которого обвиняли в убийстве коллеги — детского ЛОРа Альберта Загирова, подписал контракт с Минобороны и уехал в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Суд на время следствия посадил Висанбиева под стражу, но ему удалось уйти от наказания. Врач подписал контракт с Минобороны и уехал в зону СВО», — рассказал инсайдер корреспонденту агентства.

Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил информацию и уточнил, что уголовное дело в отношении Висанбиева приостановлено. «Что с ним будет происходить дальше — неизвестно. Это станет понятно уже после возвращения подозреваемого из зоны СВО», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) был убит врач-отоларинголог детской окружной больницы Загиров. В ходе распития спиртных напитков у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди.

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Стоматолог Ислам Висанбиев из Нижневартовска (ХМАО), которого обвиняли в убийстве коллеги — детского ЛОРа Альберта Загирова, подписал контракт с Минобороны и уехал в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Суд на время следствия посадил Висанбиева под стражу, но ему удалось уйти от наказания. Врач подписал контракт с Минобороны и уехал в зону СВО», — рассказал инсайдер корреспонденту агентства. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил информацию и уточнил, что уголовное дело в отношении Висанбиева приостановлено. «Что с ним будет происходить дальше — неизвестно. Это станет понятно уже после возвращения подозреваемого из зоны СВО», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) был убит врач-отоларинголог детской окружной больницы Загиров. В ходе распития спиртных напитков у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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