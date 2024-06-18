Челябинская область на 15 позиций улучшила рейтинг по смертности от онкологии. Видео

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Текслер кыштым. Челябинск
Алексей Текслер ознакомился с работой центра амбулаторной онкологической помощи Фото:

Челябинская область за последние годы переместилась с десятого на 25-е место по смертности от онкологических заболеваний. Об этом губернатору Алексею Текслеру в ходе его рабочего визита в Кыштым доложил главный онколог региона Дмитрий Ростовцев.

«Челябинская область за последние годы переместилась с десятого на 25-е место по смертности от онкологических заболеваний, показав хорошие темпы по снижению смертности. Это говорит об улучшении качества оказания помощи онкобольным», — заявил Ростовцев.

В Кыштыме Текслер посетил один из 16 открывшихся в последние годы в регионе центров амбулаторной онкологической помощи. Как добавил Ростовцев, благодаря открытию таких центров в регионе не только снизилась смертность от онкозаболеваний, но и их выявляемость на ранних стадиях. Это позволяет с большей эффективностью оказывать помощь больным.

Кроме центра онкопомощи, Текслер посетил городской физкультурно-спортивный комплекс. Спортивному учреждению, где занимаются более полутора тысяч человек, требуется модернизация. Текслер поручил начать ремонт.

Текслер кыштым. Челябинск
Новый корпус центра открылся в декабре 2023 года
Фото:
Текслер кыштым. Челябинск
Центр оснащен современным медицинским оборудованием
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Челябинская область за последние годы переместилась с десятого на 25-е место по смертности от онкологических заболеваний. Об этом губернатору Алексею Текслеру в ходе его рабочего визита в Кыштым доложил главный онколог региона Дмитрий Ростовцев. «Челябинская область за последние годы переместилась с десятого на 25-е место по смертности от онкологических заболеваний, показав хорошие темпы по снижению смертности. Это говорит об улучшении качества оказания помощи онкобольным», — заявил Ростовцев. В Кыштыме Текслер посетил один из 16 открывшихся в последние годы в регионе центров амбулаторной онкологической помощи. Как добавил Ростовцев, благодаря открытию таких центров в регионе не только снизилась смертность от онкозаболеваний, но и их выявляемость на ранних стадиях. Это позволяет с большей эффективностью оказывать помощь больным. Кроме центра онкопомощи, Текслер посетил городской физкультурно-спортивный комплекс. Спортивному учреждению, где занимаются более полутора тысяч человек, требуется модернизация. Текслер поручил начать ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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