Алексей Текслер ознакомился с работой центра амбулаторной онкологической помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область за последние годы переместилась с десятого на 25-е место по смертности от онкологических заболеваний. Об этом губернатору Алексею Текслеру в ходе его рабочего визита в Кыштым доложил главный онколог региона Дмитрий Ростовцев.

«Челябинская область за последние годы переместилась с десятого на 25-е место по смертности от онкологических заболеваний, показав хорошие темпы по снижению смертности. Это говорит об улучшении качества оказания помощи онкобольным», — заявил Ростовцев.

В Кыштыме Текслер посетил один из 16 открывшихся в последние годы в регионе центров амбулаторной онкологической помощи. Как добавил Ростовцев, благодаря открытию таких центров в регионе не только снизилась смертность от онкозаболеваний, но и их выявляемость на ранних стадиях. Это позволяет с большей эффективностью оказывать помощь больным.

Кроме центра онкопомощи, Текслер посетил городской физкультурно-спортивный комплекс. Спортивному учреждению, где занимаются более полутора тысяч человек, требуется модернизация. Текслер поручил начать ремонт.

Новый корпус центра открылся в декабре 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центр оснащен современным медицинским оборудованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU