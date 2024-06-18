Назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в строительной отрасли в Челябинске

В Челябинске востребованность специалистов в строительной отрасли увеличилась на 38%. Больше всего в данной отрасли готовы платить каменщикам, представителям данной профессии предлагают зарплату в размере 117 тысяч рублей, монолитчикам — 103 тысячи 530 рублей, а бетонщикам — 83 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито работа».
«В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в сфере строительства в Челябинске вошли каменщик с зарплатой 116 тысяч 335 рублей, монолитчик — 103 тысячи 530 рублей, бетонщик — 82 тысячи 565 рублей, штукатур — 76 тысяч 180 рублей, плиточник — 72 тысячи 600 рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
При этом быстрее всего зарплаты специалистов в строительной сфере в Челябинске за год выросли у монолитчиков (+46%), штукатуров (+42%), бетонщиков (+23%), сварщиков (+22%), каменщиков (+17%). Самый значительный прирост средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников в Челябинске пришелся на монолитчиков — весной 2024 года кандидатам на должность предлагали в среднем 103 тысячи 530 рублей в месяц, что на 46% больше, чем весной 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!