Челябинская ФСБ вскрыла канал незаконной миграции. Видео

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Сотрудники УФСБ по региону ликвидировали канал незаконной миграции
Сотрудники УФСБ по региону ликвидировали канал незаконной миграции Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, канал действовал по схеме с подложными трудовыми договорами.

«Обвиняемые находили иностранных граждан. С целью извлечения дохода заключали на номинальных лиц и организации фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Затем уведомляли об этом подразделения УВМ полицейского главка региона. К их услугам прибегали иностранцы, которые хотели оформить подложный трудовой договор. Это им было необходимо для легализации и продления сроков своего пребывания в РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению противоправной деятельности лиц.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, канал действовал по схеме с подложными трудовыми договорами. «Обвиняемые находили иностранных граждан. С целью извлечения дохода заключали на номинальных лиц и организации фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Затем уведомляли об этом подразделения УВМ полицейского главка региона. К их услугам прибегали иностранцы, которые хотели оформить подложный трудовой договор. Это им было необходимо для легализации и продления сроков своего пребывания в РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению противоправной деятельности лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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