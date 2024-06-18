Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, канал действовал по схеме с подложными трудовыми договорами.
«Обвиняемые находили иностранных граждан. С целью извлечения дохода заключали на номинальных лиц и организации фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Затем уведомляли об этом подразделения УВМ полицейского главка региона. К их услугам прибегали иностранцы, которые хотели оформить подложный трудовой договор. Это им было необходимо для легализации и продления сроков своего пребывания в РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению противоправной деятельности лиц.
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