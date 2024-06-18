«Росхим» взял под контроль пермский «Сода-Хлорат»

Компания «Росхим» приобрела в Березниках Пермского края ООО «Сода-Хлорат» — производителя химических соединений калия и кальция. На изменения в открытых данных ЕГРЮЛ обратил внимание «Коммерсант».
«АО „Росхим“, контролирующее ряд крупных предприятий химической промышленности, стало единственным учредителем ООО „Карго“, управляющего березниковским ООО „Сода-Хлорат“. Ранее „Карго“ контролировалось бизнесменом Геннадием Шутиковым и Мариной Медведевой из группы РИАЛ, которая управляет активами депутата законодательного собрания края Юрия Борисовца», — пишет издание.
«Росхим» в Прикамье уже владеет Березниковским содовым заводом, управляет АО «Метафракс Кемикалс». Завод «Сода-Хлорат» выпускает химические соединения калия и кальция, которые используются в пищевой промышленности.
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