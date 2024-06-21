Муж пермской актрисы Зои Бербер поделился видео партнерских родов

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Зоя Бербер и ее супруг активно делятся личной жизнью в соцсетях
Зоя Бербер и ее супруг активно делятся личной жизнью в соцсетях Фото:

Пермская актриса Зоя Бербер родила ребенка в ванной. Ее муж Максим Белобородов поддерживал ее, а после опубликовал в соцсетях видеролик.

«Роды — это как выиграть чемпионат мира, но без перерыва на рекламу», — отметил Белобородов. Он поблагодарил акушерок за помощь и за опыт, который ему предоставился.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бербер и Белобородова родился сын. Родители также публиковали фото ребенка в социальных сетях. 

Рожала Зоя Бербер вместе с мужем
Рожала Зоя Бербер вместе с мужем
Фото:

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Пермская актриса Зоя Бербер родила ребенка в ванной. Ее муж Максим Белобородов поддерживал ее, а после опубликовал в соцсетях видеролик. «Роды — это как выиграть чемпионат мира, но без перерыва на рекламу», — отметил Белобородов. Он поблагодарил акушерок за помощь и за опыт, который ему предоставился. Ранее URA.RU рассказывало, что Бербер и Белобородова родился сын. Родители также публиковали фото ребенка в социальных сетях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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