Муж пермской актрисы Зои Бербер поделился видео партнерских родов

Зоя Бербер и ее супруг активно делятся личной жизнью в соцсетях
Пермская актриса Зоя Бербер родила ребенка в ванной. Ее муж Максим Белобородов поддерживал ее, а после опубликовал в соцсетях видеролик.
«Роды — это как выиграть чемпионат мира, но без перерыва на рекламу», — отметил Белобородов. Он поблагодарил акушерок за помощь и за опыт, который ему предоставился.
Ранее URA.RU рассказывало, что Бербер и Белобородова родился сын. Родители также публиковали фото ребенка в социальных сетях.
Рожала Зоя Бербер вместе с мужем
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