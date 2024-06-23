23 июня 2024

Выросло число пострадавших в результате атаки в Севастополе

Развожаев: число пострадавших во время атаки в Севастополе выросло до 151
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация РФ на Украине

Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Севастополю выросло до 151. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Лично сегодня объехал больницы, где находятся пострадавшие», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также уточнил, что жертвами атаки стали четыре человека, в том числе дети.

ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. четыре из них были сбиты средствами ПВО. Развожаев объявил 24 июня днем траура.

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Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Севастополю выросло до 151. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Лично сегодня объехал больницы, где находятся пострадавшие», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также уточнил, что жертвами атаки стали четыре человека, в том числе дети. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. четыре из них были сбиты средствами ПВО. Развожаев объявил 24 июня днем траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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