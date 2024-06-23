Выросло число пострадавших в результате атаки в Севастополе

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Севастополю выросло до 151. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Лично сегодня объехал больницы, где находятся пострадавшие», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также уточнил, что жертвами атаки стали четыре человека, в том числе дети.
ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. четыре из них были сбиты средствами ПВО. Развожаев объявил 24 июня днем траура.
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