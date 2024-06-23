Выросло число пострадавших в результате атаки в Севастополе

Развожаев: число пострадавших во время атаки в Севастополе выросло до 151

24 июня 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Севастополю выросло до 151. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Лично сегодня объехал больницы, где находятся пострадавшие», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также уточнил, что жертвами атаки стали четыре человека, в том числе дети. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. четыре из них были сбиты средствами ПВО. Развожаев объявил 24 июня днем траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Севастополю выросло до 151. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82. Лично сегодня объехал больницы, где находятся пострадавшие», — написал Развожаев в telegram-канале. Он также уточнил, что жертвами атаки стали четыре человека, в том числе дети. ВСУ ударили по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. четыре из них были сбиты средствами ПВО. Развожаев объявил 24 июня днем траура.