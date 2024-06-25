Посетители стоят возле ТЦ
В Екатеринбурге утром 26 июня эвакуировали торговый центр «Пекин» (Ольховская, 2). Об этом рассказали очевидцы.
«В ТЦ „Пекин“ произошла пожарная тревога. Всех выгоняют, пока ничего неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца происшествия.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщений об отработке пожарной сигнализации не поступало.
Посетители столпились возле торгового центра
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