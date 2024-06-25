25 июня 2024

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр на «Таганском ряду». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посетители стоят возле ТЦ
Посетители стоят возле ТЦ Фото:

В Екатеринбурге утром 26 июня эвакуировали торговый центр «Пекин» (Ольховская, 2). Об этом рассказали очевидцы.

«В ТЦ „Пекин“ произошла пожарная тревога. Всех выгоняют, пока ничего неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщений об отработке пожарной сигнализации не поступало.

Посетители столпились возле торгового центра
Посетители столпились возле торгового центра
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 26 июня эвакуировали торговый центр «Пекин» (Ольховская, 2). Об этом рассказали очевидцы. «В ТЦ „Пекин“ произошла пожарная тревога. Всех выгоняют, пока ничего неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщений об отработке пожарной сигнализации не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...