Суд исключил Дмитрия Пумпянского и его жену из санкционного списка ЕС

26 июня 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Совет ЕС оплатит Пумпянским судебные издержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миллиардер Дмитрий Пумпянский и его жена Галина выиграли иски против Совета ЕС по делу об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Об этом рассказали в Европейском суде общей юрисдикции. «Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме. Суд постановил отменить в их отношении решения от 2022 года по внесению их в черный список и от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер», — предает ТАСС сообщение инстанции. Кроме того, суд обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки сторон. Весной 2022 года Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Дмитрия и Александра (сын миллиардера) Пумпянских, которые на тот момент входили в совет директоров ТМК «Группы Синара». Позднее отец и сын покинули его. В ноябре 2023-го Дмитрий обратился в суд с намерениями обжаловать решение суда ЕС, а через несколько дней из санкционного списка исключили Пумпянского-младшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллиардер Дмитрий Пумпянский и его жена Галина выиграли иски против Совета ЕС по делу об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Об этом рассказали в Европейском суде общей юрисдикции. «Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме. Суд постановил отменить в их отношении решения от 2022 года по внесению их в черный список и от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер», — предает ТАСС сообщение инстанции. Кроме того, суд обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки сторон. Весной 2022 года Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Дмитрия и Александра (сын миллиардера) Пумпянских, которые на тот момент входили в совет директоров ТМК «Группы Синара». Позднее отец и сын покинули его. В ноябре 2023-го Дмитрий обратился в суд с намерениями обжаловать решение суда ЕС, а через несколько дней из санкционного списка исключили Пумпянского-младшего.