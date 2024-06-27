Девочку в тяжелом состоянии отправят в Сыктывкар после аварии поезда в Коми

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Поезд сошел с рельсов в Коми

Девочку в тяжелом состоянии и ее родителей после схода поезда с рельсов в Коми перевезут в Сыктывкар. Об этом сообщил глава республики Коми Владимир Уйба.

«14-летнюю девочку в тяжелом состоянии и вместе с родителями (в удовлетворительном состоянии) после схода поезда с рельсов в Коми перевезут в Сыктывкар. Еще двух пострадавших — транспортируют в родную Воркуту. В Интинской больнице останутся три человека», — сообщил Уйба в своем telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим.

Он отметил, что остальные пассажиры изъявили желание продолжить движение по своему маршруту. За ними выехал спецпоезд из Воркуты.

В момент аварии в поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. При сходе вагонов пострадали до 40 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии.

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Девочку в тяжелом состоянии и ее родителей после схода поезда с рельсов в Коми перевезут в Сыктывкар. Об этом сообщил глава республики Коми Владимир Уйба. «14-летнюю девочку в тяжелом состоянии и вместе с родителями (в удовлетворительном состоянии) после схода поезда с рельсов в Коми перевезут в Сыктывкар. Еще двух пострадавших — транспортируют в родную Воркуту. В Интинской больнице останутся три человека», — сообщил Уйба в своем telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим. Он отметил, что остальные пассажиры изъявили желание продолжить движение по своему маршруту. За ними выехал спецпоезд из Воркуты. В момент аварии в поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. При сходе вагонов пострадали до 40 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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