Почему разводятся Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Starhit: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов могли развестись из-за долгой разлуки
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Церемония открытия концертного сезона в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Екатеринбург, нетребко анна
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе 26 июня Фото:

Звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов накануне объявили о разводе. По одной из версий, к этому могли привести отношения на расстоянии. Артисты долгое время не виделись, так как работали в разных городах. Об этом сообщает инсайдер, знакомый с ситуацией.

«Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах последнее время — Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — поделился инсайдер в разговоре с журналистами Starhit.

Оперные звезды объявили о разводе 26 июня, передает 360.Ru. До этого пара жила в браке около 10 лет. Они сочетались браком в 2015 году. Супруги часто вместе выходили на сцену. Как рассказали артисты, несмотря на развод, их творческий союз сохранится. Сами они причину своего развода не называли.

Ранее с Анной Нетребко прекратили сотрудничать Берлинская и Баварская оперы. Связано это с тем, что певица имеет российское гражданство, помимо австрийского. После начала спецоперации на Украине Нетребко не осудила РФ. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке, передает RT. Спустя время Берлинская опера возобновила сотрудничество с оперной певицей, на что в МИД Украины отреагировали с недоумением.

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Звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов накануне объявили о разводе. По одной из версий, к этому могли привести отношения на расстоянии. Артисты долгое время не виделись, так как работали в разных городах. Об этом сообщает инсайдер, знакомый с ситуацией. «Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах последнее время — Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — поделился инсайдер в разговоре с журналистами Starhit. Оперные звезды объявили о разводе 26 июня, передает 360.Ru. До этого пара жила в браке около 10 лет. Они сочетались браком в 2015 году. Супруги часто вместе выходили на сцену. Как рассказали артисты, несмотря на развод, их творческий союз сохранится. Сами они причину своего развода не называли. Ранее с Анной Нетребко прекратили сотрудничать Берлинская и Баварская оперы. Связано это с тем, что певица имеет российское гражданство, помимо австрийского. После начала спецоперации на Украине Нетребко не осудила РФ. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке, передает RT. Спустя время Берлинская опера возобновила сотрудничество с оперной певицей, на что в МИД Украины отреагировали с недоумением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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