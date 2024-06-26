26 июня 2024

В свердловском лесу обнаружили сгоревшую машину с трупом внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бачелино, пожары. Тюмень, пожар авто, сгоревшая машина, последствия пожара, сгоревшая техника, пожар в деревне, бачелино
Силовики установили подозреваемого в смертельном поджоге (архивное фото) Фото:

В лесу Тугулымского района (Свердловская область) 26 июня силовики обнаружили сгоревший Nissan X-Trail с трупом 66-летнего пенсионера внутри. В убийстве подозревается 39-летний мужчина, который, по версии следствия, поместил потерпевшего в салон иномарки и сжег ее вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.

«По версии следствия, в ночь на 26 июня подозреваемый распивал спиртное с находившимся у него в гостях потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, на почве которого подозреваемый избил своего оппонента. Затем он поместил избитого в салон машины, на которой гость прибыл, и вывез его в лес. Затем подозреваемый поджег машину вместе с находившимся в ней потерпевшим», — следует из сообщения. Следователи СКР продолжают устанавливать обстоятельства ЧП, идет проверка.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о сгоревшем авто поступила в территориальный отдел полиции от местных жителей. Силовики установили личность погибшего и принялись искать убийцу. «Установив, с кем мужчина общался незадолго до своей гибели, полицейские вместе со своими коллегами из СКР вышли и на след подозреваемого — ранее несудимого мужчины, оператора ЧПУ коммерческого предприятия. За совершение убийства ему может грозить до 15 лет лишения свободы», — пояснил полковник Горелых.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу Тугулымского района (Свердловская область) 26 июня силовики обнаружили сгоревший Nissan X-Trail с трупом 66-летнего пенсионера внутри. В убийстве подозревается 39-летний мужчина, который, по версии следствия, поместил потерпевшего в салон иномарки и сжег ее вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «По версии следствия, в ночь на 26 июня подозреваемый распивал спиртное с находившимся у него в гостях потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, на почве которого подозреваемый избил своего оппонента. Затем он поместил избитого в салон машины, на которой гость прибыл, и вывез его в лес. Затем подозреваемый поджег машину вместе с находившимся в ней потерпевшим», — следует из сообщения. Следователи СКР продолжают устанавливать обстоятельства ЧП, идет проверка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о сгоревшем авто поступила в территориальный отдел полиции от местных жителей. Силовики установили личность погибшего и принялись искать убийцу. «Установив, с кем мужчина общался незадолго до своей гибели, полицейские вместе со своими коллегами из СКР вышли и на след подозреваемого — ранее несудимого мужчины, оператора ЧПУ коммерческого предприятия. За совершение убийства ему может грозить до 15 лет лишения свободы», — пояснил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...