В лесу Тугулымского района (Свердловская область) 26 июня силовики обнаружили сгоревший Nissan X-Trail с трупом 66-летнего пенсионера внутри. В убийстве подозревается 39-летний мужчина, который, по версии следствия, поместил потерпевшего в салон иномарки и сжег ее вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.
«По версии следствия, в ночь на 26 июня подозреваемый распивал спиртное с находившимся у него в гостях потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, на почве которого подозреваемый избил своего оппонента. Затем он поместил избитого в салон машины, на которой гость прибыл, и вывез его в лес. Затем подозреваемый поджег машину вместе с находившимся в ней потерпевшим», — следует из сообщения. Следователи СКР продолжают устанавливать обстоятельства ЧП, идет проверка.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о сгоревшем авто поступила в территориальный отдел полиции от местных жителей. Силовики установили личность погибшего и принялись искать убийцу. «Установив, с кем мужчина общался незадолго до своей гибели, полицейские вместе со своими коллегами из СКР вышли и на след подозреваемого — ранее несудимого мужчины, оператора ЧПУ коммерческого предприятия. За совершение убийства ему может грозить до 15 лет лишения свободы», — пояснил полковник Горелых.
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