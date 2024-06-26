В свердловском лесу обнаружили сгоревшую машину с трупом внутри. Фото

27 июня 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Силовики установили подозреваемого в смертельном поджоге (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В лесу Тугулымского района (Свердловская область) 26 июня силовики обнаружили сгоревший Nissan X-Trail с трупом 66-летнего пенсионера внутри. В убийстве подозревается 39-летний мужчина, который, по версии следствия, поместил потерпевшего в салон иномарки и сжег ее вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «По версии следствия, в ночь на 26 июня подозреваемый распивал спиртное с находившимся у него в гостях потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, на почве которого подозреваемый избил своего оппонента. Затем он поместил избитого в салон машины, на которой гость прибыл, и вывез его в лес. Затем подозреваемый поджег машину вместе с находившимся в ней потерпевшим», — следует из сообщения. Следователи СКР продолжают устанавливать обстоятельства ЧП, идет проверка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о сгоревшем авто поступила в территориальный отдел полиции от местных жителей. Силовики установили личность погибшего и принялись искать убийцу. «Установив, с кем мужчина общался незадолго до своей гибели, полицейские вместе со своими коллегами из СКР вышли и на след подозреваемого — ранее несудимого мужчины, оператора ЧПУ коммерческого предприятия. За совершение убийства ему может грозить до 15 лет лишения свободы», — пояснил полковник Горелых. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу Тугулымского района (Свердловская область) 26 июня силовики обнаружили сгоревший Nissan X-Trail с трупом 66-летнего пенсионера внутри. В убийстве подозревается 39-летний мужчина, который, по версии следствия, поместил потерпевшего в салон иномарки и сжег ее вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «По версии следствия, в ночь на 26 июня подозреваемый распивал спиртное с находившимся у него в гостях потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, на почве которого подозреваемый избил своего оппонента. Затем он поместил избитого в салон машины, на которой гость прибыл, и вывез его в лес. Затем подозреваемый поджег машину вместе с находившимся в ней потерпевшим», — следует из сообщения. Следователи СКР продолжают устанавливать обстоятельства ЧП, идет проверка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация о сгоревшем авто поступила в территориальный отдел полиции от местных жителей. Силовики установили личность погибшего и принялись искать убийцу. «Установив, с кем мужчина общался незадолго до своей гибели, полицейские вместе со своими коллегами из СКР вышли и на след подозреваемого — ранее несудимого мужчины, оператора ЧПУ коммерческого предприятия. За совершение убийства ему может грозить до 15 лет лишения свободы», — пояснил полковник Горелых.