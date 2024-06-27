В затопленном ливнями доме Челябинска отремонтировали крышу

27 июня 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В управляющей компании отчитались о ремонте кровли (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В девятиэтажном доме по переулку Энергетиков, 4, который затопило до шахт лифтов дождями, отремонтировали крышу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В этом доме провели ремонт кровли. Подробности — у управляющей компании», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. От управляющей компании «Ремжилзаказчик» комментариев пока не поступало. Жители верхних этажей рассказали URA.RU, что после публикации в СМИ к ним в дом наконец-то пришли рабочие. О качестве ремонта кровли, по их словам, судить рано, эффективность проведенных работ они готовы оценить после ближайших обильных осадков. «После этих дождей посмотрим, починили они что-то или для вида сделали. У соседей произошло замыкание проводки вчера, электрик, возможно, только сегодня приедет. В целом, стало лучше, но все проблемы еще не решены», — пояснила жительница последнего этажа данного дома Светлана. Она добавила, что до сих пор ждет акт о затоплении квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске мощный ливень пробил стены кирпичной девятиэтажки и затопил дом до подвала. Вода просочилась сквозь перекрытия и электрощитки и била струей из кирпичей. Только из натяжного потолка было откачано порядка ста литров воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В девятиэтажном доме по переулку Энергетиков, 4, который затопило до шахт лифтов дождями, отремонтировали крышу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В этом доме провели ремонт кровли. Подробности — у управляющей компании», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. От управляющей компании «Ремжилзаказчик» комментариев пока не поступало. Жители верхних этажей рассказали URA.RU, что после публикации в СМИ к ним в дом наконец-то пришли рабочие. О качестве ремонта кровли, по их словам, судить рано, эффективность проведенных работ они готовы оценить после ближайших обильных осадков. «После этих дождей посмотрим, починили они что-то или для вида сделали. У соседей произошло замыкание проводки вчера, электрик, возможно, только сегодня приедет. В целом, стало лучше, но все проблемы еще не решены», — пояснила жительница последнего этажа данного дома Светлана. Она добавила, что до сих пор ждет акт о затоплении квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске мощный ливень пробил стены кирпичной девятиэтажки и затопил дом до подвала. Вода просочилась сквозь перекрытия и электрощитки и била струей из кирпичей. Только из натяжного потолка было откачано порядка ста литров воды.