В затопленном ливнями доме Челябинска отремонтировали крышу

В девятиэтажном доме по переулку Энергетиков, 4, который затопило до шахт лифтов дождями, отремонтировали крышу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«В этом доме провели ремонт кровли. Подробности — у управляющей компании», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. От управляющей компании «Ремжилзаказчик» комментариев пока не поступало.
Жители верхних этажей рассказали URA.RU, что после публикации в СМИ к ним в дом наконец-то пришли рабочие. О качестве ремонта кровли, по их словам, судить рано, эффективность проведенных работ они готовы оценить после ближайших обильных осадков.
«После этих дождей посмотрим, починили они что-то или для вида сделали. У соседей произошло замыкание проводки вчера, электрик, возможно, только сегодня приедет. В целом, стало лучше, но все проблемы еще не решены», — пояснила жительница последнего этажа данного дома Светлана. Она добавила, что до сих пор ждет акт о затоплении квартиры.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске мощный ливень пробил стены кирпичной девятиэтажки и затопил дом до подвала. Вода просочилась сквозь перекрытия и электрощитки и била струей из кирпичей. Только из натяжного потолка было откачано порядка ста литров воды.
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