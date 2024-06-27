В затопленном ливнями доме Челябинска отремонтировали крышу

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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, ремонт кровли, ремонт крыши, ремонт школы, подготовка к учебному году
В управляющей компании отчитались о ремонте кровли (фото из архива) Фото:

В девятиэтажном доме по переулку Энергетиков, 4, который затопило до шахт лифтов дождями, отремонтировали крышу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В этом доме провели ремонт кровли. Подробности — у управляющей компании», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. От управляющей компании «Ремжилзаказчик» комментариев пока не поступало.

Жители верхних этажей рассказали URA.RU, что после публикации в СМИ к ним в дом наконец-то пришли рабочие. О качестве ремонта кровли, по их словам, судить рано, эффективность проведенных работ они готовы оценить после ближайших обильных осадков.

«После этих дождей посмотрим, починили они что-то или для вида сделали. У соседей произошло замыкание проводки вчера, электрик, возможно, только сегодня приедет. В целом, стало лучше, но все проблемы еще не решены», — пояснила жительница последнего этажа данного дома Светлана. Она добавила, что до сих пор ждет акт о затоплении квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске мощный ливень пробил стены кирпичной девятиэтажки и затопил дом до подвала. Вода просочилась сквозь перекрытия и электрощитки и била струей из кирпичей. Только из натяжного потолка было откачано порядка ста литров воды.

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В девятиэтажном доме по переулку Энергетиков, 4, который затопило до шахт лифтов дождями, отремонтировали крышу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «В этом доме провели ремонт кровли. Подробности — у управляющей компании», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. От управляющей компании «Ремжилзаказчик» комментариев пока не поступало. Жители верхних этажей рассказали URA.RU, что после публикации в СМИ к ним в дом наконец-то пришли рабочие. О качестве ремонта кровли, по их словам, судить рано, эффективность проведенных работ они готовы оценить после ближайших обильных осадков. «После этих дождей посмотрим, починили они что-то или для вида сделали. У соседей произошло замыкание проводки вчера, электрик, возможно, только сегодня приедет. В целом, стало лучше, но все проблемы еще не решены», — пояснила жительница последнего этажа данного дома Светлана. Она добавила, что до сих пор ждет акт о затоплении квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске мощный ливень пробил стены кирпичной девятиэтажки и затопил дом до подвала. Вода просочилась сквозь перекрытия и электрощитки и била струей из кирпичей. Только из натяжного потолка было откачано порядка ста литров воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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