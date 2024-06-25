В Челябинске ливень пробил стены многоэтажки и залил щитки. Фото, видео

25 июня 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Ливень затопил девятиэтажку в Челябинске до подвала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей девятиэтажного дома №4 по переулку Энергетиков в Челябинске затопило ливнями. На видео заметно, как тугой поток воды бьет из отверстия кирпичной стены и образует глубокие лужи, затапливая электрощитки. Владелица квартиры на последнем этаже Светлана рассказала URA.RU о последствиях потопа, который продолжается до сих пор. «Топит с воскресенья, дом полностью затоплен, даже лифт на первом этаже с водой стоит. ЖЭК и управляющая компания никаких мер до сих пор не предприняла. Люди на свой страх и риск включают электричество, электрощиты залиты водой», — сообщила URA.RU Светлана. Жительница показала фото своей квартиры с натяжным потолком, который провис под тяжестью воды ниже середины комнаты. Она рассказала, что только оттуда они откачали порядка ста литров воды. В доме проживают много пожилых людей, которые не знают, куда им еще обратиться для того, чтобы решить проблему. «Нам никто не помогает, ЖЭК сказали, что делать сейчас ничего не будут. Мы написали заявления, нам нахамили и до сих по даже мастер не пришла на осмотр квартиры и составления акта затопления. Людей просто игнорируют, трубки не берут», — уточнила Светлана. По словам местных жителей, за 15 лет их ни разу не топило. Собственники обратились в региональную жилинспекцию. URA.RU направило запросы в пресс-службу управляющей компании «Ремжилзаказчик» и администрации города. К моменту публикации новости ответ на них не поступал. На последнем этаже из натяжного потолка откачано порядка ста литров воды Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей девятиэтажного дома №4 по переулку Энергетиков в Челябинске затопило ливнями. На видео заметно, как тугой поток воды бьет из отверстия кирпичной стены и образует глубокие лужи, затапливая электрощитки. Владелица квартиры на последнем этаже Светлана рассказала URA.RU о последствиях потопа, который продолжается до сих пор. «Топит с воскресенья, дом полностью затоплен, даже лифт на первом этаже с водой стоит. ЖЭК и управляющая компания никаких мер до сих пор не предприняла. Люди на свой страх и риск включают электричество, электрощиты залиты водой», — сообщила URA.RU Светлана. Жительница показала фото своей квартиры с натяжным потолком, который провис под тяжестью воды ниже середины комнаты. Она рассказала, что только оттуда они откачали порядка ста литров воды. В доме проживают много пожилых людей, которые не знают, куда им еще обратиться для того, чтобы решить проблему. «Нам никто не помогает, ЖЭК сказали, что делать сейчас ничего не будут. Мы написали заявления, нам нахамили и до сих по даже мастер не пришла на осмотр квартиры и составления акта затопления. Людей просто игнорируют, трубки не берут», — уточнила Светлана. По словам местных жителей, за 15 лет их ни разу не топило. Собственники обратились в региональную жилинспекцию. URA.RU направило запросы в пресс-службу управляющей компании «Ремжилзаказчик» и администрации города. К моменту публикации новости ответ на них не поступал.