В Перми выявили четырех мигрантов с фиктивной регистрацией.

МВД: в Перми задержали семерых преступников в ходе масштабного рейда
Установлены 24 административных правонарушения среди 52 иностранных граждан
В Орджоникидзевском районе Перми прошла масштабная операция, организованная Главным управлением МВД России по Пермскому краю совместно с Управлением МВД по городу Перми, при поддержке региональных подразделений УФСБ, Следственного комитета и Росгвардии. В ходе мероприятий выявлен факт фиктивной регистрации четверых иностранцев. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В ходе мероприятия были проверены 29 объектов. В результате оперативных действий задержаны семь человек, подозреваемых в совершении преступлений, а также обнаружены двое граждан, находившихся в розыске. В рамках проверки установлены 24 административных правонарушения среди 52 иностранных граждан», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы зафиксировали случаи ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей, нарушения административных ограничений и уклонения от прохождения медицинского освидетельствования. По итогам работы составлено 37 административных протоколов. В мобильном пункте медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прошли 18 граждан.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и патрульно-постовой службы был задержан житель Перми 1990 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено синтетическое наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, проведена проверка в отношении более 40 жителей района, состоящих на профилактическом учете. Сотрудники ГИБДД оформили 27 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

