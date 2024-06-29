В Екатеринбурге педагог потерял 2,3 миллиона рублей из-за «зеркальных» кредитов

Преподаватель иностранных языков из Екатеринбурга лишился 2,3 млн рублей, став жертвой мошенников. Злоумышленники убедили его оформить «зеркальные» кредиты и перевести средства на так называемые безопасные счета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.
«Изначально через мессенджер педагогу пришло сообщение, в котором было указано, что в их центре произошла утечка личных данных сотрудников, и с ним свяжется куратор. Затем мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ и ЦБ РФ, убедили преподавателя в необходимости оформления „зеркальных“ кредитов для аннулирования несанкционированных, якобы ранее оформленных неизвестными на его имя», — пояснили в ведомстве.
В результате обмана учитель оформил в банке кредиты на общую сумму около двух миллионов рублей. Еще 240 тысяч рублей он отправил на счета злоумышленников из личных средств.
За текущую неделю в Екатеринбурге было зарегистрировано мошенничеств на общую сумму более 34 миллионов рублей. Чтобы предотвратить их, сотрудники городской полиции проводят массовые рейды по организациям.
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