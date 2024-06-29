Причиной пожара в пермской кофейне мог стать поджог

Кофейня сгорела 30 июня 2024 года (архивное фото)
Пожар в сгоревшей кофейне «Coffee Like» в Перми мог произойти по причине поджога. Неизвестный поджег картон, после чего вспыхнули и киоски, рассказала работница заведения.
«Возгорание началось с коробок, которые лежали на улице рядом с помещением. Неизвестный поджег картон, после чего огонь перекинулся на киоски», — сообщила работница изданию «Аргументы и факты Пермь».
Пожар произошел днем 30 июня. В МЧС сообщали, что горела кровля кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный мужчина помог сотруднице заведения выбраться на улицу через окно.
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