29 июня 2024
28 июня 2024

Причиной пожара в пермской кофейне мог стать поджог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кофейня сгорела 30 июня 2024 года (архивное фото)
Кофейня сгорела 30 июня 2024 года (архивное фото) Фото:

Пожар в сгоревшей кофейне «Coffee Like» в Перми мог произойти по причине поджога. Неизвестный поджег картон, после чего вспыхнули и киоски, рассказала работница заведения.

«Возгорание началось с коробок, которые лежали на улице рядом с помещением. Неизвестный поджег картон, после чего огонь перекинулся на киоски», — сообщила работница изданию «Аргументы и факты Пермь».

Пожар произошел днем 30 июня. В МЧС сообщали, что горела кровля кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный мужчина помог сотруднице заведения выбраться на улицу через окно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в сгоревшей кофейне «Coffee Like» в Перми мог произойти по причине поджога. Неизвестный поджег картон, после чего вспыхнули и киоски, рассказала работница заведения. «Возгорание началось с коробок, которые лежали на улице рядом с помещением. Неизвестный поджег картон, после чего огонь перекинулся на киоски», — сообщила работница изданию «Аргументы и факты Пермь». Пожар произошел днем 30 июня. В МЧС сообщали, что горела кровля кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный мужчина помог сотруднице заведения выбраться на улицу через окно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...