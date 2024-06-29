Происшествия Пожары Пермяк спас женщину при пожаре в кофейне 30 июня 2024 в 15:29 Размер текста - 17 + Пожарные не позволили огню перекинуться на соседний магазин Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на улице Братьев Игнатовых мужчина спас женщину из горящей кофейни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пожар произошел днем 30 июня. «На Братьев Игнатовых наблюдалось горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный прохожий помог выбраться женщине из кофейни через окно», — сообщили в telegram-канале ведомства. Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин. Вероятная причина пожара — поджог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми на улице Братьев Игнатовых мужчина спас женщину из горящей кофейни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пожар произошел днем 30 июня. «На Братьев Игнатовых наблюдалось горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный прохожий помог выбраться женщине из кофейни через окно», — сообщили в telegram-канале ведомства. Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин. Вероятная причина пожара — поджог. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям