Пермяк спас женщину при пожаре в кофейне

Пожарные не позволили огню перекинуться на соседний магазин
В Перми на улице Братьев Игнатовых мужчина спас женщину из горящей кофейни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пожар произошел днем 30 июня.
«На Братьев Игнатовых наблюдалось горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный прохожий помог выбраться женщине из кофейни через окно», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин. Вероятная причина пожара — поджог.
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