29 июня 2024
28 июня 2024

Пермяк спас женщину при пожаре в кофейне

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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Пожарные не позволили огню перекинуться на соседний магазин Фото:

В Перми на улице Братьев Игнатовых мужчина спас женщину из горящей кофейни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пожар произошел днем 30 июня.

«На Братьев Игнатовых наблюдалось горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный прохожий помог выбраться женщине из кофейни через окно», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин. Вероятная причина пожара — поджог.

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В Перми на улице Братьев Игнатовых мужчина спас женщину из горящей кофейни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пожар произошел днем 30 июня. «На Братьев Игнатовых наблюдалось горение кровли кофейни и ларька ремонта обуви. До прибытия пожарных случайный прохожий помог выбраться женщине из кофейни через окно», — сообщили в telegram-канале ведомства. Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пожарные не допустили распространения огня на соседний двухэтажный магазин. Вероятная причина пожара — поджог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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