29 июня 2024

На Кольцовском тракте произошло жесткое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Двух пострадавших госпитализировали с различными травмами (архивное фото)
Двух пострадавших госпитализировали с различными травмами (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском трате днем 30 июня водитель Kia Rio не успел среагировать на остановившийся впереди Hyundai Solaris, в результате чего столкнулся с ним. Машина от удара перевернулась, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны аэропорта, не успел своевременно среагировать на остановившийся впереди из-за дорожного ремонта автомобиль Hyundai Solaris и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль Hyundai опрокинулся на крышу», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел на седьмом километре тракта в 15:35. Водитель Kia Rio и пассажир Hyundai с различными травмами доставлены в ГКБ №36, врачи оказывают им необходимую помощь. По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы призвали водителей к предельной бдительности.

От удара машина перевернулась
От удара машина перевернулась
Фото:

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В Екатеринбурге на Кольцовском трате днем 30 июня водитель Kia Rio не успел среагировать на остановившийся впереди Hyundai Solaris, в результате чего столкнулся с ним. Машина от удара перевернулась, сообщили в Госавтоинспекции региона. «Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны аэропорта, не успел своевременно среагировать на остановившийся впереди из-за дорожного ремонта автомобиль Hyundai Solaris и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль Hyundai опрокинулся на крышу», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на седьмом километре тракта в 15:35. Водитель Kia Rio и пассажир Hyundai с различными травмами доставлены в ГКБ №36, врачи оказывают им необходимую помощь. По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы призвали водителей к предельной бдительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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