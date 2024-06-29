В Екатеринбурге на Кольцовском трате днем 30 июня водитель Kia Rio не успел среагировать на остановившийся впереди Hyundai Solaris, в результате чего столкнулся с ним. Машина от удара перевернулась, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь с небезопасной скоростью со стороны аэропорта, не успел своевременно среагировать на остановившийся впереди из-за дорожного ремонта автомобиль Hyundai Solaris и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль Hyundai опрокинулся на крышу», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел на седьмом километре тракта в 15:35. Водитель Kia Rio и пассажир Hyundai с различными травмами доставлены в ГКБ №36, врачи оказывают им необходимую помощь. По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы призвали водителей к предельной бдительности.
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