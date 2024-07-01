Жители Копейска после ливней выходят из дома в болотных сапогах. Видео

01 июля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ливни затопили подъезд аварийного дома (фото из архива) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, обильными осадками затопило подъезд многоквартиного дома №39 по улице Кожевникова. Жители вынуждены выходить из дома в болотных сапогах, так как вода достигает уровня колен. Об этом URA.RU сообщила жительница дома Ольга К. «Нас топит при каждом дожде. Дом был построен в 1956 году, в 2022 году признан аварийным и подлежащим сносу. Фундамент изношен на 80%, после каждого потопа мы боимся, что дом рухнет», — рассказала URA.RU жительница дома. По данным жильцов, расселение этого дома намечено на 2028 год, но люди опасаются, что еще четыре года дом не простоит. После каждого дождя, а также любого прорыва водопровода либо теплотрассы в подъезде скапливается вода, уровень которой достигает колен. Для того, чтобы просто выйти из дома, горожане сооружают мостки из кирпичей и досок. По словам жильцов, за двое суток звонков и обращений в местные инстанции откликнулись только специалисты горводоканала. Утром 1 июля они начали откачку воды. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. Там ответили, что информация взята в работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, обильными осадками затопило подъезд многоквартиного дома №39 по улице Кожевникова. Жители вынуждены выходить из дома в болотных сапогах, так как вода достигает уровня колен. Об этом URA.RU сообщила жительница дома Ольга К. «Нас топит при каждом дожде. Дом был построен в 1956 году, в 2022 году признан аварийным и подлежащим сносу. Фундамент изношен на 80%, после каждого потопа мы боимся, что дом рухнет», — рассказала URA.RU жительница дома. По данным жильцов, расселение этого дома намечено на 2028 год, но люди опасаются, что еще четыре года дом не простоит. После каждого дождя, а также любого прорыва водопровода либо теплотрассы в подъезде скапливается вода, уровень которой достигает колен. Для того, чтобы просто выйти из дома, горожане сооружают мостки из кирпичей и досок. По словам жильцов, за двое суток звонков и обращений в местные инстанции откликнулись только специалисты горводоканала. Утром 1 июля они начали откачку воды. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. Там ответили, что информация взята в работу.