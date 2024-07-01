Жители Копейска после ливней выходят из дома в болотных сапогах. Видео

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Дерево Победы, акция. Тюмень, сапоги
Ливни затопили подъезд аварийного дома (фото из архива) Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, обильными осадками затопило подъезд многоквартиного дома №39 по улице Кожевникова. Жители вынуждены выходить из дома в болотных сапогах, так как вода достигает уровня колен. Об этом URA.RU сообщила жительница дома Ольга К.

«Нас топит при каждом дожде. Дом был построен в 1956 году, в 2022 году признан аварийным и подлежащим сносу. Фундамент изношен на 80%, после каждого потопа мы боимся, что дом рухнет», — рассказала URA.RU жительница дома.

По данным жильцов, расселение этого дома намечено на 2028 год, но люди опасаются, что еще четыре года дом не простоит. После каждого дождя, а также любого прорыва водопровода либо теплотрассы в подъезде скапливается вода, уровень которой достигает колен. Для того, чтобы просто выйти из дома, горожане сооружают мостки из кирпичей и досок.

По словам жильцов, за двое суток звонков и обращений в местные инстанции откликнулись только специалисты горводоканала. Утром 1 июля они начали откачку воды.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. Там ответили, что информация взята в работу.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, обильными осадками затопило подъезд многоквартиного дома №39 по улице Кожевникова. Жители вынуждены выходить из дома в болотных сапогах, так как вода достигает уровня колен. Об этом URA.RU сообщила жительница дома Ольга К. «Нас топит при каждом дожде. Дом был построен в 1956 году, в 2022 году признан аварийным и подлежащим сносу. Фундамент изношен на 80%, после каждого потопа мы боимся, что дом рухнет», — рассказала URA.RU жительница дома. По данным жильцов, расселение этого дома намечено на 2028 год, но люди опасаются, что еще четыре года дом не простоит. После каждого дождя, а также любого прорыва водопровода либо теплотрассы в подъезде скапливается вода, уровень которой достигает колен. Для того, чтобы просто выйти из дома, горожане сооружают мостки из кирпичей и досок. По словам жильцов, за двое суток звонков и обращений в местные инстанции откликнулись только специалисты горводоканала. Утром 1 июля они начали откачку воды. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска. Там ответили, что информация взята в работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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