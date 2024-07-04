На Украине заявили о главной мечте Зеленского

Зеленский выразил желание завершить карьеру в политике после победы над Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский намерен отойти от политики после того, как Украина одержит решающую победу Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание завершить карьеру в политике после победы над Россией. О таком желании сообщил осведомленный источник из команды самого Зеленского.

«У Зеленского была мечта: закончить военные действия уверенной, несомненной победой — и на этой волне уйти из политики. Но, конечно, в нынешних условиях абсолютная победа Украины невозможна без появления какого-то „черного лебедя“ глобального масштаба. А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов», — сообщили в РБК-Украина со ссылкой на источник из команды Зеленского. Там уточнили, что происходящие в настоящее время события делают любые политические прогнозы крайне нестабильными.

Американский журналист Такер Карлсон написал у себя в соцсетях о планах провести интервью с Зеленским, цель которого — осветить для американцев ключевые аспекты конфликта Украины и России. Тем не менее, пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров, сообщил, что встреча с американским журналистом не входит в ближайшие планы главы государства.

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание завершить карьеру в политике после победы над Россией. О таком желании сообщил осведомленный источник из команды самого Зеленского. «У Зеленского была мечта: закончить военные действия уверенной, несомненной победой — и на этой волне уйти из политики. Но, конечно, в нынешних условиях абсолютная победа Украины невозможна без появления какого-то „черного лебедя“ глобального масштаба. А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов», — сообщили в РБК-Украина со ссылкой на источник из команды Зеленского. Там уточнили, что происходящие в настоящее время события делают любые политические прогнозы крайне нестабильными. Американский журналист Такер Карлсон написал у себя в соцсетях о планах провести интервью с Зеленским, цель которого — осветить для американцев ключевые аспекты конфликта Украины и России. Тем не менее, пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров, сообщил, что встреча с американским журналистом не входит в ближайшие планы главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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