На Украине заявили о главной мечте Зеленского

Зеленский выразил желание завершить карьеру в политике после победы над Россией

04 июля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский намерен отойти от политики после того, как Украина одержит решающую победу Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание завершить карьеру в политике после победы над Россией. О таком желании сообщил осведомленный источник из команды самого Зеленского. «У Зеленского была мечта: закончить военные действия уверенной, несомненной победой — и на этой волне уйти из политики. Но, конечно, в нынешних условиях абсолютная победа Украины невозможна без появления какого-то „черного лебедя“ глобального масштаба. А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов», — сообщили в РБК-Украина со ссылкой на источник из команды Зеленского. Там уточнили, что происходящие в настоящее время события делают любые политические прогнозы крайне нестабильными. Американский журналист Такер Карлсон написал у себя в соцсетях о планах провести интервью с Зеленским, цель которого — осветить для американцев ключевые аспекты конфликта Украины и России. Тем не менее, пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров, сообщил, что встреча с американским журналистом не входит в ближайшие планы главы государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание завершить карьеру в политике после победы над Россией. О таком желании сообщил осведомленный источник из команды самого Зеленского. «У Зеленского была мечта: закончить военные действия уверенной, несомненной победой — и на этой волне уйти из политики. Но, конечно, в нынешних условиях абсолютная победа Украины невозможна без появления какого-то „черного лебедя“ глобального масштаба. А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов», — сообщили в РБК-Украина со ссылкой на источник из команды Зеленского. Там уточнили, что происходящие в настоящее время события делают любые политические прогнозы крайне нестабильными. Американский журналист Такер Карлсон написал у себя в соцсетях о планах провести интервью с Зеленским, цель которого — осветить для американцев ключевые аспекты конфликта Украины и России. Тем не менее, пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров, сообщил, что встреча с американским журналистом не входит в ближайшие планы главы государства.