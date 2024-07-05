Трофейная техника НАТО прибудет к арене «Трактор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) 5 июля началась погрузка трофейной техники НАТО для доставки в Челябинск. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, танки прибудут на восьми тралах к арене «Трактор».

«В пятницу, 5 июля, трофейную технику загрузят на восемь тралов. Организованной автоколонной она прибудет к арене „Трактор“ в Челябинске», — отметили в ведомстве.

Спецколонна с техникой прибудет 6 июля, а уже в воскресенье начнется монтаж экспозиции. Танки и другие образцы военной техники будут установлены на специально подготовленные постаменты для равномерного распределения нагрузки.

Выставка трофейной техники в Челябинске пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера и будет открыта для посетителей с 8 по 20 июля. В основной части выставки будут представлены уничтоженные и захваченные в ходе боевых действий на Авдеевском и Донецком направлениях СВО танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi. Также покажут боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer. Ряд площадок будут посвящены трофейным разведывательным и ударным дронам, стрелковому вооружению и символике подразделений. На площадке будут вестись экскурсии.