Трофейную технику стран НАТО покажут в Челябинске

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На выставке покажут танки производства США
На выставке покажут танки производства США Фото:

Выставку трофейной военной техники стран НАТО представят в Челябинске. Об этом 2 июля сообщили в telegram-канале полпредства президента в УрФО.

«Мы изначально планировали сделать экспозицию передвижной, так как увидели большой интерес. Совместно с командованием Центрального военного округа составили график передвижения экспонатов в течение лета по регионам УрФО. На следующей неделе трофеи перевезут в Челябинск», — цитирует канал полпреда Владимира Якушева.

Экспозиция вооружения, захваченного группировкой «Центр» в ходе специальной военной операции, откроется в Челябинске 8 июля. Выставка будет работать ежедневно по 20 июля на площадке около арены «Трактор». Вход свободный для всех желающих. До 6 июля включительно выставка работает в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

В основной части представлена разбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Часть выставки посвящена трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также стрелковому вооружению.

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Выставку трофейной военной техники стран НАТО представят в Челябинске. Об этом 2 июля сообщили в telegram-канале полпредства президента в УрФО. «Мы изначально планировали сделать экспозицию передвижной, так как увидели большой интерес. Совместно с командованием Центрального военного округа составили график передвижения экспонатов в течение лета по регионам УрФО. На следующей неделе трофеи перевезут в Челябинск», — цитирует канал полпреда Владимира Якушева. Экспозиция вооружения, захваченного группировкой «Центр» в ходе специальной военной операции, откроется в Челябинске 8 июля. Выставка будет работать ежедневно по 20 июля на площадке около арены «Трактор». Вход свободный для всех желающих. До 6 июля включительно выставка работает в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В основной части представлена разбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Часть выставки посвящена трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также стрелковому вооружению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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