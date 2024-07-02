Трофейную технику стран НАТО покажут в Челябинске

Выставку трофейной военной техники стран НАТО представят в Челябинске. Об этом 2 июля сообщили в telegram-канале полпредства президента в УрФО.
«Мы изначально планировали сделать экспозицию передвижной, так как увидели большой интерес. Совместно с командованием Центрального военного округа составили график передвижения экспонатов в течение лета по регионам УрФО. На следующей неделе трофеи перевезут в Челябинск», — цитирует канал полпреда Владимира Якушева.
Экспозиция вооружения, захваченного группировкой «Центр» в ходе специальной военной операции, откроется в Челябинске 8 июля. Выставка будет работать ежедневно по 20 июля на площадке около арены «Трактор». Вход свободный для всех желающих. До 6 июля включительно выставка работает в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
В основной части представлена разбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк «Abrams», боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», вездеход «Pinzgauer». Часть выставки посвящена трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также стрелковому вооружению.
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