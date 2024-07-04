Челябинцы на выставке трофейной техники НАТО увидят ее уничтожение

На выставке подбитой техники НАТО в Челябинске можно будет увидеть, как трофейные экспонаты были подбиты в ходе боя. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службы Центрального военного округа.
«На площадке будут работать экскурсоводы — представители разных частей Центрального военного округа, участвовавшие в специальной военной операции. Кроме того, около каждого экспоната будет стенд с QR-кодом, и все желающие смогут при помощи телефонов увидеть, как эти образцы НАТОвской техники были уничтожены», — сообщили в пресс-службе ЦВО.
В пресс-службе добавили, что главная мысль при создании выставки была в том, чтобы донести до людей, которые находятся на мирной земле, с чем приходится сталкиваться военнослужащим в ходе СВО. Техника, представленная на выставке, это лучшие образцы западной военно-технической мысли, однако наши бойцы ее уничтожают.
В основной части представлена разбитая военная техника, произведенная в США, Украине, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer. Часть выставки посвящена трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, а также стрелковому вооружению.
Экспозиция в Челябинске будет работать ежедневно с 8 по 20 июля, с 10.00 до 21.00, на парковке у арены «Трактор». Вход свободный.
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