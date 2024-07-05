В Екатеринбурге в 40 раза увеличилось количество продукции, которую бракуют санврачи

В Екатеринбурге в 40 раз вырос объем изымаемой продукции. В 2023 году санврачами было забраковано 168 партий общим объемом 2 393, 6 тонн (в 2022 году 41, 59,5 тонн). Об этом в ходе коллегии в администрации города рассказала глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина, передает корреспондент URA.RU.
«В 2023 году на территории Екатеринбурга было забраковано 168 партий пищевой продукции общим объемом 2 393, 6 тонн. В 2022 году была забракована 41 партия (59,5 тонн). Наибольший объем (50%) изъятой продукции, как и в 2022 году, составляет плодоовощная. Из них 67% — это овощи, 23% — фрукты. Далее идет кулинарная, птицеводческая, мясная, молочная, рыбная продукция. Доля изъятой импортной составляет лишь 0,4%», — заявила Елена Потапкина.
По ее словам, у продукции традиционно не было сопроводительных документов, подтверждающих качество и она не соответствовала требованиям безопасности. В партиях присутствовали признаки недоброкачественности, был нарушен срок хранения и условия реализации.
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