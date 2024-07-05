ФСБ опровергла информацию о нападении на здание воронежского управления службы

На здание ФСБ не было нападения, сообщает 360.ru со ссылкой на службу
На здание воронежского управления ФСБ не было нападения, сообщает служба. Ранее в telegram-каналах распространялась информация, что на здание якобы напали и убили одного человека.
«В ФСБ опровергли новость о нападении на здание воронежского управления службы», — пишет 360.ru в своем telegram-канале. Ложная информация распространилась 5 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.