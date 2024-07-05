ФСБ опровергла информацию о нападении на здание воронежского управления службы

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Здания Екатеринбурга, парковка, фсб здание, по свердловской области
На здание ФСБ не было нападения, сообщает 360.ru со ссылкой на службу Фото:

На здание воронежского управления ФСБ не было нападения, сообщает служба. Ранее в telegram-каналах распространялась информация, что на здание якобы напали и убили одного человека.

«В ФСБ опровергли новость о нападении на здание воронежского управления службы», — пишет 360.ru в своем telegram-канале. Ложная информация распространилась 5 июля.

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На здание воронежского управления ФСБ не было нападения, сообщает служба. Ранее в telegram-каналах распространялась информация, что на здание якобы напали и убили одного человека. «В ФСБ опровергли новость о нападении на здание воронежского управления службы», — пишет 360.ru в своем telegram-канале. Ложная информация распространилась 5 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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