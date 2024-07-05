05 июля 2024

Активист челябинского Народного фронта вытащил пенсионерку из горящего дома. Видео

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Клипарт на тему "Пожар". Пермь , пожар, уголь, пепел, кирпич, сажа, головешка
Пожар в доме пенсионерки начался рано утром (архивное фото) Фото:

В Челябинской области активист Общероссийского Народного фронта (ОНФ) вытащил 74-летнюю женщину из горящего дома в поселке Новостройка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

«Активист Народного фронта в Челябинской области вытащил пенсионерку из горящего дома. Дом пожилой женщины вспыхнул рано утром в поселке Новостройка», — говорится в telegram-канале Челябинского ОНФ.

Активист Сергей Сорокин первым увидел пожар и услышал из дома крики 74-летней женщины, которая просила о помощи. Сама она из-за больных ног не могла самостоятельно покинуть горящее жилье. Сорокин разбил окно и помог женщине покинуть дом, при этом пострадал сам, поранив лицо и руку. Сейчас пенсионерка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Активисты ОНФ также обратились к главе Магнитогорска и в министерство социальных отношений Челябинской области с просьбой оказать необходимые меры поддержки женщине.

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В Челябинской области активист Общероссийского Народного фронта (ОНФ) вытащил 74-летнюю женщину из горящего дома в поселке Новостройка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ. «Активист Народного фронта в Челябинской области вытащил пенсионерку из горящего дома. Дом пожилой женщины вспыхнул рано утром в поселке Новостройка», — говорится в telegram-канале Челябинского ОНФ. Активист Сергей Сорокин первым увидел пожар и услышал из дома крики 74-летней женщины, которая просила о помощи. Сама она из-за больных ног не могла самостоятельно покинуть горящее жилье. Сорокин разбил окно и помог женщине покинуть дом, при этом пострадал сам, поранив лицо и руку. Сейчас пенсионерка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Активисты ОНФ также обратились к главе Магнитогорска и в министерство социальных отношений Челябинской области с просьбой оказать необходимые меры поддержки женщине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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