Активист челябинского Народного фронта вытащил пенсионерку из горящего дома. Видео

06 июля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Пожар в доме пенсионерки начался рано утром (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области активист Общероссийского Народного фронта (ОНФ) вытащил 74-летнюю женщину из горящего дома в поселке Новостройка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ. «Активист Народного фронта в Челябинской области вытащил пенсионерку из горящего дома. Дом пожилой женщины вспыхнул рано утром в поселке Новостройка», — говорится в telegram-канале Челябинского ОНФ. Активист Сергей Сорокин первым увидел пожар и услышал из дома крики 74-летней женщины, которая просила о помощи. Сама она из-за больных ног не могла самостоятельно покинуть горящее жилье. Сорокин разбил окно и помог женщине покинуть дом, при этом пострадал сам, поранив лицо и руку. Сейчас пенсионерка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Активисты ОНФ также обратились к главе Магнитогорска и в министерство социальных отношений Челябинской области с просьбой оказать необходимые меры поддержки женщине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области активист Общероссийского Народного фронта (ОНФ) вытащил 74-летнюю женщину из горящего дома в поселке Новостройка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ. «Активист Народного фронта в Челябинской области вытащил пенсионерку из горящего дома. Дом пожилой женщины вспыхнул рано утром в поселке Новостройка», — говорится в telegram-канале Челябинского ОНФ. Активист Сергей Сорокин первым увидел пожар и услышал из дома крики 74-летней женщины, которая просила о помощи. Сама она из-за больных ног не могла самостоятельно покинуть горящее жилье. Сорокин разбил окно и помог женщине покинуть дом, при этом пострадал сам, поранив лицо и руку. Сейчас пенсионерка в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Активисты ОНФ также обратились к главе Магнитогорска и в министерство социальных отношений Челябинской области с просьбой оказать необходимые меры поддержки женщине.