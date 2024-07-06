Тюменцы меняют фамилию из-за кумиров и нумерологов

В Тюмени 2232 человек официально сменили имена и/или фамилии в 2023 году. Одни это делают из желания стать ближе к известным людям, а другие прислушиваются к рекомендациям нумерологов. Об этом сообщили в региональном ЗАГСе.
«К редким причинам можно отнести желание иметь отчество, желание носить девичью фамилию матери и отца одновременно, носить фамилию опекуна. Появилось и новое желание — перемена фамилию по рекомендации нумеролога», — сообщили в региональном ЗАГСе журналистам 72.RU. Еще одной причиной является желание «породниться» с известными людьми.
На протяжении последних пяти лет при перемене имени тюменцев интересуют фамилии политических, творческих деятелей, выдающихся ученых и военачальников, а также героев фильмов и книг. В основном на смену решаются жители города в возрасте от 25 до 39 лет. При этом чаще всего — женщины.
Основные причины смены имени — желание носить фамилию мужа, вернуть девичью фамилию, носить более благозвучную фамилию. В Тюмени тенденция смены ФИО сохраняется уже на протяжении многих лет.
В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства. Серьезные основания для замены не нужны. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!