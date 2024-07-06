06 июля 2024
05 июля 2024

Тюменцы меняют фамилию из-за кумиров и нумерологов

Тюменцы начали менять фамилию по рекомендации нумерологов
© Служба новостей «URA.RU»
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В основном на смену ФИО решаются тюменки
В основном на смену ФИО решаются тюменки Фото:

В Тюмени 2232 человек официально сменили имена и/или фамилии в 2023 году. Одни это делают из желания стать ближе к известным людям, а другие прислушиваются к рекомендациям нумерологов. Об этом сообщили в региональном ЗАГСе.

«К редким причинам можно отнести желание иметь отчество, желание носить девичью фамилию матери и отца одновременно, носить фамилию опекуна. Появилось и новое желание — перемена фамилию по рекомендации нумеролога», — сообщили в региональном ЗАГСе журналистам 72.RU. Еще одной причиной является желание «породниться» с известными людьми.

На протяжении последних пяти лет при перемене имени тюменцев интересуют фамилии политических, творческих деятелей, выдающихся ученых и военачальников, а также героев фильмов и книг. В основном на смену решаются жители города в возрасте от 25 до 39 лет. При этом чаще всего — женщины.

Основные причины смены имени — желание носить фамилию мужа, вернуть девичью фамилию, носить более благозвучную фамилию. В Тюмени тенденция смены ФИО сохраняется уже на протяжении многих лет.

В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства. Серьезные основания для замены не нужны. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени.

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В Тюмени 2232 человек официально сменили имена и/или фамилии в 2023 году. Одни это делают из желания стать ближе к известным людям, а другие прислушиваются к рекомендациям нумерологов. Об этом сообщили в региональном ЗАГСе. «К редким причинам можно отнести желание иметь отчество, желание носить девичью фамилию матери и отца одновременно, носить фамилию опекуна. Появилось и новое желание — перемена фамилию по рекомендации нумеролога», — сообщили в региональном ЗАГСе журналистам 72.RU. Еще одной причиной является желание «породниться» с известными людьми. На протяжении последних пяти лет при перемене имени тюменцев интересуют фамилии политических, творческих деятелей, выдающихся ученых и военачальников, а также героев фильмов и книг. В основном на смену решаются жители города в возрасте от 25 до 39 лет. При этом чаще всего — женщины. Основные причины смены имени — желание носить фамилию мужа, вернуть девичью фамилию, носить более благозвучную фамилию. В Тюмени тенденция смены ФИО сохраняется уже на протяжении многих лет. В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства. Серьезные основания для замены не нужны. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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