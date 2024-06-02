Какие документы нужно заменить после заключения брака: инструкция

Российские женщины после замужества могут сменить фамилию, однако после этого необходимо заменить некоторые документы до определенного времени. В частности, паспорт РФ нужно поменять за 90 дней после заключения брака. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени.
Какие документы заменить после заключения брака
Обязательно нужно заменить
- Паспорт РФ. Его нужно поменять в течение 90 календарных дней.
- Загранпаспорт. Срок замены не установлен.
- Водительские права и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средство). Временных рамок нет.
- Полис ОМС. В течение 30 дней.
- Военный билет. За 14 дней.
Кроме того, нужно сообщить новые данные банку, управляющей компании или ТСЖ, поставщикам ресурсов в сфере ЖКХ. Также необходимо проинформировать учебное заведение, страховую компанию, медицинскую организацию, к которой прикреплены.
Можно не менять
- Свидетельство о присвоении ИНН. Меняется по желанию.
- СНИЛС. Само свидетельство не меняется. Выдается уведомление по форме АДИ-РЕГ на новую фамилию.
- Трудовую книжку. В бумажную версию вносится запись о смене фамилии, в электронной сведения обновятся автоматически.
Какие документы менять при смене фамилии
После изменения фамилии обязательно нужно переоформить некоторые документы. К ним относятся:
- Паспорт РФ. На это дается 30 дней.
- Заграничный паспорт. Строгих временных рамок нет.
- Полис ОМС. В течение 30 дней.
- СНИЛС. В течение 30 дней необходимо уведомить ПФР о смене фамилии.
- Водительские права. Срок замены не установлен.
- СТС. Конкретных сроков нет.
- Полис ОСАГО. Бессрочный.
- Военный билет. В течение 14 дней.
- ИНН. Сам номер налогоплательщика при смене фамилии не меняется, но документ нужно переоформить на новую.
Кто может менять фамилию
В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Серьезные основания для замены не нужны — в законе не прописаны какие-либо запреты. Однако согласно абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона No 143-ФЗ фамилия не может содержать цифры, их сочетания с буквами, числительные и другие символы. Исключение — знак дефиса.
Какие документы нужны для смены фамилии
Для смены фамилии гражданину вместе с заявлением необходимо предоставить ряд документов. К ним относятся:
- Паспорт.
- Свидетельство о рождении.
- Свидетельство о браке или разводе.
- Свидетельства о рождении детей.
- Свидетельство о смерти супруга — при наличии.
Обратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации. Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи.
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