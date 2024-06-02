02 июня 2024

Какие документы нужно заменить после заключения брака: инструкция

После замужества дается 90 дней на смену паспорта РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , загс, развод, дворец бракосочетания
После замужества необходимо сменить паспорт Фото:

Российские женщины после замужества могут сменить фамилию, однако после этого необходимо заменить некоторые документы до определенного времени. В частности, паспорт РФ нужно поменять за 90 дней после заключения брака. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени.

Какие документы заменить после заключения брака

Обязательно нужно заменить

  • Паспорт РФ. Его нужно поменять в течение 90 календарных дней.
  • Загранпаспорт. Срок замены не установлен.
  • Водительские права и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средство). Временных рамок нет.
  • Полис ОМС. В течение 30 дней.
  • Военный билет. За 14 дней.

Кроме того, нужно сообщить новые данные банку, управляющей компании или ТСЖ, поставщикам ресурсов в сфере ЖКХ. Также необходимо проинформировать учебное заведение, страховую компанию, медицинскую организацию, к которой прикреплены.

Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург
После замужества нужно поменять паспорт РФ в течение 90 дней
Фото:

Можно не менять

  • Свидетельство о присвоении ИНН. Меняется по желанию.
  • СНИЛС. Само свидетельство не меняется. Выдается уведомление по форме АДИ-РЕГ на новую фамилию.
  • Трудовую книжку. В бумажную версию вносится запись о смене фамилии, в электронной сведения обновятся автоматически.

Какие документы менять при смене фамилии

После изменения фамилии обязательно нужно переоформить некоторые документы. К ним относятся:

  • Паспорт РФ. На это дается 30 дней.
  • Заграничный паспорт. Строгих временных рамок нет.
  • Полис ОМС. В течение 30 дней.
  • СНИЛС. В течение 30 дней необходимо уведомить ПФР о смене фамилии.
  • Водительские права. Срок замены не установлен.
  • СТС. Конкретных сроков нет.
  • Полис ОСАГО. Бессрочный.
  • Военный билет. В течение 14 дней.
  • ИНН. Сам номер налогоплательщика при смене фамилии не меняется, но документ нужно переоформить на новую.
Клипарт Путевка. Тюмень
При мене фамилии нужно менять загранпаспорт
Фото:

Кто может менять фамилию

В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства.

Серьезные основания для замены не нужны — в законе не прописаны какие-либо запреты. Однако согласно абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона No 143-ФЗ фамилия не может содержать цифры, их сочетания с буквами, числительные и другие символы. Исключение — знак дефиса.

Какие документы нужны для смены фамилии

Для смены фамилии гражданину вместе с заявлением необходимо предоставить ряд документов. К ним относятся:

  • Паспорт.
  • Свидетельство о рождении.
  • Свидетельство о браке или разводе.
  • Свидетельства о рождении детей.
  • Свидетельство о смерти супруга — при наличии.

Обратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации. Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи.

Клипарт. Паспорт Российской Федерации. Тюмень
Чтобы сменить фамилию, нужно предоставить паспорт РФ
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Российские женщины после замужества могут сменить фамилию, однако после этого необходимо заменить некоторые документы до определенного времени. В частности, паспорт РФ нужно поменять за 90 дней после заключения брака. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени. Кроме того, нужно сообщить новые данные банку, управляющей компании или ТСЖ, поставщикам ресурсов в сфере ЖКХ. Также необходимо проинформировать учебное заведение, страховую компанию, медицинскую организацию, к которой прикреплены. После изменения фамилии обязательно нужно переоформить некоторые документы. К ним относятся: В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства. Серьезные основания для замены не нужны — в законе не прописаны какие-либо запреты. Однако согласно абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона No 143-ФЗ фамилия не может содержать цифры, их сочетания с буквами, числительные и другие символы. Исключение — знак дефиса. Для смены фамилии гражданину вместе с заявлением необходимо предоставить ряд документов. К ним относятся: Обратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации. Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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