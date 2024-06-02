Какие документы нужно заменить после заключения брака: инструкция

После замужества дается 90 дней на смену паспорта РФ

03 июня 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

После замужества необходимо сменить паспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские женщины после замужества могут сменить фамилию, однако после этого необходимо заменить некоторые документы до определенного времени. В частности, паспорт РФ нужно поменять за 90 дней после заключения брака. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени. Какие документы заменить после заключения брака Обязательно нужно заменить Паспорт РФ. Его нужно поменять в течение 90 календарных дней.

Загранпаспорт. Срок замены не установлен.

Водительские права и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средство). Временных рамок нет.

Полис ОМС. В течение 30 дней.

Военный билет. За 14 дней. Кроме того, нужно сообщить новые данные банку, управляющей компании или ТСЖ, поставщикам ресурсов в сфере ЖКХ. Также необходимо проинформировать учебное заведение, страховую компанию, медицинскую организацию, к которой прикреплены. После замужества нужно поменять паспорт РФ в течение 90 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Можно не менять Свидетельство о присвоении ИНН. Меняется по желанию.

СНИЛС. Само свидетельство не меняется. Выдается уведомление по форме АДИ-РЕГ на новую фамилию.

Трудовую книжку. В бумажную версию вносится запись о смене фамилии, в электронной сведения обновятся автоматически. Какие документы менять при смене фамилии После изменения фамилии обязательно нужно переоформить некоторые документы. К ним относятся: Паспорт РФ. На это дается 30 дней.

Заграничный паспорт. Строгих временных рамок нет.

Полис ОМС. В течение 30 дней.

СНИЛС. В течение 30 дней необходимо уведомить ПФР о смене фамилии.

Водительские права. Срок замены не установлен.

СТС. Конкретных сроков нет.

Полис ОСАГО. Бессрочный.

Военный билет. В течение 14 дней.

ИНН. Сам номер налогоплательщика при смене фамилии не меняется, но документ нужно переоформить на новую. При мене фамилии нужно менять загранпаспорт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кто может менять фамилию В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства. Серьезные основания для замены не нужны — в законе не прописаны какие-либо запреты. Однако согласно абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона No 143-ФЗ фамилия не может содержать цифры, их сочетания с буквами, числительные и другие символы. Исключение — знак дефиса. Какие документы нужны для смены фамилии Для смены фамилии гражданину вместе с заявлением необходимо предоставить ряд документов. К ним относятся: Паспорт.

Свидетельство о рождении.

Свидетельство о браке или разводе.

Свидетельства о рождении детей.

Свидетельство о смерти супруга — при наличии. Обратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации. Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи. Чтобы сменить фамилию, нужно предоставить паспорт РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские женщины после замужества могут сменить фамилию, однако после этого необходимо заменить некоторые документы до определенного времени. В частности, паспорт РФ нужно поменять за 90 дней после заключения брака. URA.RU рассказало, какие документы нужно обновить и сколько на это дается времени. Кроме того, нужно сообщить новые данные банку, управляющей компании или ТСЖ, поставщикам ресурсов в сфере ЖКХ. Также необходимо проинформировать учебное заведение, страховую компанию, медицинскую организацию, к которой прикреплены. После изменения фамилии обязательно нужно переоформить некоторые документы. К ним относятся: В России сменить фамилию можно с 14 лет. В этом возрасте дети могут подать документы с согласия родителей, а после 18 лет — самостоятельно. Это могут сделать как граждане РФ, так и иностранцы, и даже люди без гражданства. Серьезные основания для замены не нужны — в законе не прописаны какие-либо запреты. Однако согласно абз. 2 п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 58 закона No 143-ФЗ фамилия не может содержать цифры, их сочетания с буквами, числительные и другие символы. Исключение — знак дефиса. Для смены фамилии гражданину вместе с заявлением необходимо предоставить ряд документов. К ним относятся: Обратиться за услугой можно в любой орган ЗАГС, независимо от места рождения, проживания и регистрации. Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи.