МЧС выступило с экстренным обращением к жителям Пермского края из-за непогоды

Согласно прогнозу, непогода захватит регион через несколько часов
На территории Пермского края в течение трех часов значительно ухудшится погода. Ожидаются ливни, крупный град и усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В ближайшие 1 — 3 часа и до конца дня 7 июля и в первой половине ночи 8 июля местами в Прикамье ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее пермяков предупреждали об обильных осадках с грозами. В регионе установилась жаркая погода.
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