06 июля 2024
05 июля 2024

МЧС выступило с экстренным обращением к жителям Пермского края из-за непогоды

МЧС: в Прикамье в ближайшие часы и до 8 июля ожидаются ливни и шквалистый ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно прогнозу, непогода захватит регион через несколько часов
Согласно прогнозу, непогода захватит регион через несколько часов Фото:

На территории Пермского края в течение трех часов значительно ухудшится погода. Ожидаются ливни, крупный град и усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В ближайшие 1 — 3 часа и до конца дня 7 июля и в первой половине ночи 8 июля местами в Прикамье ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее пермяков предупреждали об обильных осадках с грозами. В регионе установилась жаркая погода.

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На территории Пермского края в течение трех часов значительно ухудшится погода. Ожидаются ливни, крупный град и усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В ближайшие 1 — 3 часа и до конца дня 7 июля и в первой половине ночи 8 июля местами в Прикамье ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее пермяков предупреждали об обильных осадках с грозами. В регионе установилась жаркая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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