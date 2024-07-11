Роспотребнадзор ХМАО нашел нарушения в детских оздоровительных лагерях

Роспотребнадзор выявил нарушения в оздоровительных лагерях ХМАО, где летом отдыхали дети. Директоров лагерей, допустивших нарушения, оштрафовали почти на 10 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовало окружное надзорное ведомство на своем сайте.
«Проведены обследования 360 детских оздоровительных лагерей, в ходе которых исследовано: пробы воды на санитарно-химические показатели — из них три не соответствовали гигиеническим нормативам; замеры параметров микроклимата — из них три не отвечали гигиеническим нормативам; смывы с объектов окружающей среды на наличие микроорганизмов — из них шесть неудовлетворительных», — следует из отчета окружного Роспотребнадзора.
Также инспекторы нашли нарушения у нескольких поставщиков продуктов в оздоровительные учреждения. Директорам лагерей выписали штрафы на общую сумму в 9 500 рублей.
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