В Екатеринбурге ищут новых звезд российского бокса

11 июля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

На арене Академии единоборств РМК 13 июля будут открывать новых звезд бокса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начинается поиск новых звезд российского бокса. Российская промоутерская компания RCC Boxing Promotions, созданная основателем РМК Игорем Алтушкиным, запускает 13 июля проект «Путь в RCC». Лучших боксеров выявит серия турниров, сообщили в пресс-службе РМК. «Компания RCC Boxing Promotions открывает новый масштабный проект под названием „Путь в RCC“. Серия турниров направлена на поиск новых звезд российского спорта, которые по различным причинам еще не известны отечественным фанатам бокса. Проект запускается 13 июля на арене Академии единоборств РМК. Возглавят его опытные боксеры Сергей Лубкович и Музаффар Расулов, которые покажут личный пример менее опытным бойцам», — рассказали в пресс-службе РМК. В серии турниров примут участие отобранные командой RCC спортсмены, которые показали высокие результаты на любительском уровне. Первый поединок проведет кандидат в мастера спорта по боксу и искусстве кудо Андрей Авдеев (Ярославль). Первый бой пройдет в Екатеринбурге у претендента на международные титулы WBC Ернара Ешенова (Казахстан). В профессиональном боксе дебютирует мастер спорта России по кикбоксингу Магомед Чурчаев. Кроме того, на проект «Путь в RCC» приедут спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана и Нигерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге начинается поиск новых звезд российского бокса. Российская промоутерская компания RCC Boxing Promotions, созданная основателем РМК Игорем Алтушкиным, запускает 13 июля проект «Путь в RCC». Лучших боксеров выявит серия турниров, сообщили в пресс-службе РМК. «Компания RCC Boxing Promotions открывает новый масштабный проект под названием „Путь в RCC“. Серия турниров направлена на поиск новых звезд российского спорта, которые по различным причинам еще не известны отечественным фанатам бокса. Проект запускается 13 июля на арене Академии единоборств РМК. Возглавят его опытные боксеры Сергей Лубкович и Музаффар Расулов, которые покажут личный пример менее опытным бойцам», — рассказали в пресс-службе РМК. В серии турниров примут участие отобранные командой RCC спортсмены, которые показали высокие результаты на любительском уровне. Первый поединок проведет кандидат в мастера спорта по боксу и искусстве кудо Андрей Авдеев (Ярославль). Первый бой пройдет в Екатеринбурге у претендента на международные титулы WBC Ернара Ешенова (Казахстан). В профессиональном боксе дебютирует мастер спорта России по кикбоксингу Магомед Чурчаев. Кроме того, на проект «Путь в RCC» приедут спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана и Нигерии.