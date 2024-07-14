Фицо нашел много общего в покушениях на себя и Трампа

Премьер Словакии Фицо: политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть

14 июля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Роберт Фицо заявил, что политические оппоненты Дональда Трампа пытаются его заткнуть Фото: The White House новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел общее между покушением на себя, произошедшем в мае этого года, и стрельбой в бывшего президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что политические оппоненты экс-главы Штатов пытаются его заткнуть. «Сценарий как через ксерокс <…> Политические оппоненты Д. Трампа пытаются его заткнуть, а когда им это не удается, они настолько раздражают общественность, что какой-то бедолага берет в руки пистолет. И теперь мы станем свидетелями речей о необходимости примирения, умиротворения и прощения», — написал Фицо на своей странице в одной из соцсетей. В мае писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула совершил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, когда политик выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Преступник пять раз выстрелил в Фицо, в результате чего премьер получил ранения брюшной полости и груди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел общее между покушением на себя, произошедшем в мае этого года, и стрельбой в бывшего президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что политические оппоненты экс-главы Штатов пытаются его заткнуть. «Сценарий как через ксерокс <…> Политические оппоненты Д. Трампа пытаются его заткнуть, а когда им это не удается, они настолько раздражают общественность, что какой-то бедолага берет в руки пистолет. И теперь мы станем свидетелями речей о необходимости примирения, умиротворения и прощения», — написал Фицо на своей странице в одной из соцсетей. В мае писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула совершил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, когда политик выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Преступник пять раз выстрелил в Фицо, в результате чего премьер получил ранения брюшной полости и груди.