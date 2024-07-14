Фицо нашел много общего в покушениях на себя и Трампа

Премьер Словакии Фицо: политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть
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Роберт Фицо заявил, что политические оппоненты Дональда Трампа пытаются его заткнуть Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел общее между покушением на себя, произошедшем в мае этого года, и стрельбой в бывшего президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что политические оппоненты экс-главы Штатов пытаются его заткнуть.

«Сценарий как через ксерокс <…> Политические оппоненты Д. Трампа пытаются его заткнуть, а когда им это не удается, они настолько раздражают общественность, что какой-то бедолага берет в руки пистолет. И теперь мы станем свидетелями речей о необходимости примирения, умиротворения и прощения», — написал Фицо на своей странице в одной из соцсетей.

В мае писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула совершил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, когда политик выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Преступник пять раз выстрелил в Фицо, в результате чего премьер получил ранения брюшной полости и груди.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел общее между покушением на себя, произошедшем в мае этого года, и стрельбой в бывшего президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что политические оппоненты экс-главы Штатов пытаются его заткнуть. «Сценарий как через ксерокс <…> Политические оппоненты Д. Трампа пытаются его заткнуть, а когда им это не удается, они настолько раздражают общественность, что какой-то бедолага берет в руки пистолет. И теперь мы станем свидетелями речей о необходимости примирения, умиротворения и прощения», — написал Фицо на своей странице в одной из соцсетей. В мае писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула совершил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, когда политик выходил с заседания Национального совета Словакии в Гандлове. Преступник пять раз выстрелил в Фицо, в результате чего премьер получил ранения брюшной полости и груди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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